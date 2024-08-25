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Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 12.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:15
2024-08-25T14:15
2024-08-25T14:20
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать пятого августа около 12.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны РФ: над Курской областью сбили украинский беспилотник