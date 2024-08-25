https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968318966.html

В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине

В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине - РИА Новости, 25.08.2024

В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине

Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по машине в поселении Хиям в Южном Ливане, один человек убит, сообщает в воскресенье ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T09:01

2024-08-25T09:01

2024-08-25T10:13

в мире

израиль

голанские высоты

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по машине в поселении Хиям в Южном Ливане, один человек убит, сообщает в воскресенье ливанское национальное агентство NNA. "Один человек погиб в результате удара израильского БПЛА по машине в поселении Хиям", - говорится в сообщении. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносить удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

израиль

голанские высоты

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в мире, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году