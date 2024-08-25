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В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине - РИА Новости, 25.08.2024
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09:01 25.08.2024 (обновлено: 10:13 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968318966.html
В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине
В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине - РИА Новости, 25.08.2024
В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине
Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по машине в поселении Хиям в Южном Ливане, один человек убит, сообщает в воскресенье ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T09:01
2024-08-25T10:13
в мире
израиль
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по машине в поселении Хиям в Южном Ливане, один человек убит, сообщает в воскресенье ливанское национальное агентство NNA. "Один человек погиб в результате удара израильского БПЛА по машине в поселении Хиям", - говорится в сообщении. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносить удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html
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в мире, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ливане заявили о погибшем при ударе израильского БПЛА по машине

NNA: израильский беспилотник атаковал машину в Южном Ливане, погиб человек

© Flickr / Israel Defense ForcesИзраильский военный с беспилотником
Израильский военный с беспилотником - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Flickr / Israel Defense Forces
Израильский военный с беспилотником. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Беспилотник ВВС Израиля нанес удар по машине в поселении Хиям в Южном Ливане, один человек убит, сообщает в воскресенье ливанское национальное агентство NNA.
"Один человек погиб в результате удара израильского БПЛА по машине в поселении Хиям", - говорится в сообщении.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов и продолжают наносить удары по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Кошмар скоро закончится
20 августа, 08:00
 
В миреИзраильГоланские высотыХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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