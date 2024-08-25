https://ria.ru/20240825/bespilotnik-1968313652.html
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 25.08.2024
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T07:55
2024-08-25T07:55
2024-08-25T07:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник
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