https://ria.ru/20240825/bank-1968354398.html

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России - РИА Новости, 25.08.2024

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России

В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением денежного перевода из России по системе "Золотая корона", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T14:07

2024-08-25T14:07

2024-08-25T14:07

экономика

грузия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954706948_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_1b9df2a049b84973b167b2a5941cde63.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг - РИА Новости. В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением денежного перевода из России по системе "Золотая корона", сообщает корреспондент РИА Новости. Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка всех доступных систем переводов. "Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже",- заявили РИА Новости в банке добавив, что обналичить деньги по "Золотой короне" будет возможно в филиалах банка в рабочие дни.

https://ria.ru/20240806/fts-1964418461.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, грузия, россия