https://ria.ru/20240825/bank-1968354398.html
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России - РИА Новости, 25.08.2024
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением денежного перевода из России по системе "Золотая корона", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T14:07
2024-08-25T14:07
2024-08-25T14:07
экономика
грузия
россия
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ТБИЛИСИ, 25 авг - РИА Новости. В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением денежного перевода из России по системе "Золотая корона", сообщает корреспондент РИА Новости. Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка всех доступных систем переводов. "Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже",- заявили РИА Новости в банке добавив, что обналичить деньги по "Золотой короне" будет возможно в филиалах банка в рабочие дни.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, грузия, россия
Экономика, Грузия, Россия
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с переводами из России
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением перевода из России
ТБИЛИСИ, 25 авг - РИА Новости. В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением денежного перевода из России по системе "Золотая корона", сообщает корреспондент РИА Новости.
Неполадки с получением денежного перевода начались в субботу. В частности, система "Золотая корона" пропала в приложении "ТБС" из списка всех доступных систем переводов.
"Мы не можем подтвердить, является ли это системным сбоем, временной помехой или санкцией. Остальные детали будут известны позже",- заявили РИА Новости в банке добавив, что обналичить деньги по "Золотой короне" будет возможно в филиалах банка в рабочие дни.