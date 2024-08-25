https://ria.ru/20240825/bandurin-1968386970.html

Актер Бандурин находится в медицинском центре

Актер Бандурин находится в медицинском центре - РИА Новости, 25.08.2024

Актер Бандурин находится в медицинском центре

Актер и юморист Николай Бандурин сообщил РИА Новости, что находится в медицинском центре, врачи стабилизировали его состояние, с ним всё в порядке. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T18:46

2024-08-25T18:46

2024-08-25T18:46

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Актер и юморист Николай Бандурин сообщил РИА Новости, что находится в медицинском центре, врачи стабилизировали его состояние, с ним всё в порядке. В Telegram-каналах сообщалось, что Бандурина госпитализировали в Москве из-за проблем с сердечным ритмом. "Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально", - сказал собеседник агентства.

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, новости культуры