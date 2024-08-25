https://ria.ru/20240825/bandurin-1968386970.html
Актер Бандурин находится в медицинском центре
Актер Бандурин находится в медицинском центре - РИА Новости, 25.08.2024
Актер Бандурин находится в медицинском центре
Актер и юморист Николай Бандурин сообщил РИА Новости, что находится в медицинском центре, врачи стабилизировали его состояние, с ним всё в порядке. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T18:46
2024-08-25T18:46
2024-08-25T18:46
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Актер и юморист Николай Бандурин сообщил РИА Новости, что находится в медицинском центре, врачи стабилизировали его состояние, с ним всё в порядке. В Telegram-каналах сообщалось, что Бандурина госпитализировали в Москве из-за проблем с сердечным ритмом. "Я в медицинском центре сейчас. Состояние стабилизировали, все нормально", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, новости культуры
Культура, Москва, Общество, Новости культуры
Актер Бандурин находится в медицинском центре
Юморист Бандурин сообщил, что находится в медцентре, состояние стабилизировалось