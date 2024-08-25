Рейтинг@Mail.ru
В Приморье перевернулся автобус с туристами - РИА Новости, 25.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 25.08.2024 (обновлено: 15:20 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/avtobus-1968364426.html
В Приморье перевернулся автобус с туристами
В Приморье перевернулся автобус с туристами - РИА Новости, 25.08.2024
В Приморье перевернулся автобус с туристами
Автобус с туристами опрокинулся по пути в бухту Ежовая в Приморье, две женщины пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:10
2024-08-25T15:20
происшествия
авто
россия
находка
владивосток
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968365668_0:520:801:971_1920x0_80_0_0_2fcc94f57567e527a4491d232a734f2d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Автобус с туристами опрокинулся по пути в бухту Ежовая в Приморье, две женщины пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. В Telegram-каналах распространилась информация о том, что на подъезде к бухте Ежовая под Находкой перевернулся микроавтобус с туристами из Владивостока. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус завис на трех колесах над промоиной, попытался выехать и опрокинулся на бок, а затем на крышу. Чаще всего проехать по дороге в Ежовую могут только внедорожники, тем не менее это место популярно среди туристов. "По факту опрокидывания транспортного средства в районе бухты Ежовой обращений в ГАИ не поступало, участники самостоятельно покинули место происшествия без вызова инспекторов ДПС. Позже в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находка поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение города Владивостока двух женщин, получивших травмы в результате опрокидывания транспортного средства в районе бухты Ежовой", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства и личности участников инцидента.
https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html
россия
находка
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968365668_0:445:801:1046_1920x0_80_0_0_a3c6d54b0a411c4b9e43f8debb90c426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, находка, владивосток, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Находка, Владивосток, ГИБДД МВД РФ
В Приморье перевернулся автобус с туристами

В Приморье перевернулся автобус с туристами, пострадали две женщины

© NewsVL.ruМикроавтобус с туристами перевернулся по дороге из бухты Ежовая в Приморье
Микроавтобус с туристами перевернулся по дороге из бухты Ежовая в Приморье - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© NewsVL.ru
Микроавтобус с туристами перевернулся по дороге из бухты Ежовая в Приморье
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Автобус с туристами опрокинулся по пути в бухту Ежовая в Приморье, две женщины пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
В Telegram-каналах распространилась информация о том, что на подъезде к бухте Ежовая под Находкой перевернулся микроавтобус с туристами из Владивостока. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус завис на трех колесах над промоиной, попытался выехать и опрокинулся на бок, а затем на крышу. Чаще всего проехать по дороге в Ежовую могут только внедорожники, тем не менее это место популярно среди туристов.
"По факту опрокидывания транспортного средства в районе бухты Ежовой обращений в ГАИ не поступало, участники самостоятельно покинули место происшествия без вызова инспекторов ДПС. Позже в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находка поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение города Владивостока двух женщин, получивших травмы в результате опрокидывания транспортного средства в районе бухты Ежовой", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства и личности участников инцидента.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Бурятии опрокинулся микроавтобус с 12 пассажирами
4 января, 06:29
 
ПроисшествияАвтоРоссияНаходкаВладивостокГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала