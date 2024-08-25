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В Приморье перевернулся автобус с туристами

В Приморье перевернулся автобус с туристами - РИА Новости, 25.08.2024

В Приморье перевернулся автобус с туристами

Автобус с туристами опрокинулся по пути в бухту Ежовая в Приморье, две женщины пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:10

2024-08-25T15:10

2024-08-25T15:20

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Автобус с туристами опрокинулся по пути в бухту Ежовая в Приморье, две женщины пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ. В Telegram-каналах распространилась информация о том, что на подъезде к бухте Ежовая под Находкой перевернулся микроавтобус с туристами из Владивостока. На опубликованных кадрах видно, как микроавтобус завис на трех колесах над промоиной, попытался выехать и опрокинулся на бок, а затем на крышу. Чаще всего проехать по дороге в Ежовую могут только внедорожники, тем не менее это место популярно среди туристов. "По факту опрокидывания транспортного средства в районе бухты Ежовой обращений в ГАИ не поступало, участники самостоятельно покинули место происшествия без вызова инспекторов ДПС. Позже в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находка поступило сообщение об обращении в медицинское учреждение города Владивостока двух женщин, получивших травмы в результате опрокидывания транспортного средства в районе бухты Ежовой", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства и личности участников инцидента.

https://ria.ru/20240104/dtp-1919652332.html

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