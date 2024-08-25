https://ria.ru/20240825/ataka-1968365486.html

Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде

Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде - РИА Новости, 25.08.2024

Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде

Руководство движения "Ансар Аллах" в Йемене (хуситы) заявили о готовности ответить Израилю за удары по йеменской провинции Ходейда нанесенные в конце июля,... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T15:17

2024-08-25T15:17

2024-08-25T15:17

в мире

израиль

йемен

ходейда (город)

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960967262_0:311:3017:2008_1920x0_80_0_0_a73ab7c0e1e794d3d57a46bf0e29937a.jpg

БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Руководство движения "Ансар Аллах" в Йемене (хуситы) заявили о готовности ответить Израилю за удары по йеменской провинции Ходейда нанесенные в конце июля, поддержав ответную атаку ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье, сообщает телеканала "Масира" со ссылкой на политбюро хуситов. "(Движение) поддерживает все ответные решения и боевые операции, направленные против сионисткого противника… Ответ Йемена определенно последует, дни, ночи и поле боя определенно докажут это", - цитирует телеканал. Политбюро движения также поздравил ливанскую "Хезболлах" с ударом по Израилю, назвав его успешным и отметив, что такие действия подтверждают эффективность оси сопротивления на пути к поставленным целям. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье, 25 августа, обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html

израиль

йемен

ходейда (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, йемен, ходейда (город), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году