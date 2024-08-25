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Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде - РИА Новости, 25.08.2024
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15:17 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/ataka-1968365486.html
Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде
Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде - РИА Новости, 25.08.2024
Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде
Руководство движения "Ансар Аллах" в Йемене (хуситы) заявили о готовности ответить Израилю за удары по йеменской провинции Ходейда нанесенные в конце июля,... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T15:17
2024-08-25T15:17
в мире
израиль
йемен
ходейда (город)
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Руководство движения "Ансар Аллах" в Йемене (хуситы) заявили о готовности ответить Израилю за удары по йеменской провинции Ходейда нанесенные в конце июля, поддержав ответную атаку ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье, сообщает телеканала "Масира" со ссылкой на политбюро хуситов. "(Движение) поддерживает все ответные решения и боевые операции, направленные против сионисткого противника… Ответ Йемена определенно последует, дни, ночи и поле боя определенно докажут это", - цитирует телеканал. Политбюро движения также поздравил ливанскую "Хезболлах" с ударом по Израилю, назвав его успешным и отметив, что такие действия подтверждают эффективность оси сопротивления на пути к поставленным целям. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье, 25 августа, обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля. Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
https://ria.ru/20240825/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, йемен, ходейда (город), хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Йемен, Ходейда (город), Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде

"Масира": хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 25 авг - РИА Новости. Руководство движения "Ансар Аллах" в Йемене (хуситы) заявили о готовности ответить Израилю за удары по йеменской провинции Ходейда нанесенные в конце июля, поддержав ответную атаку ливанского движения "Хезболлах" в воскресенье, сообщает телеканала "Масира" со ссылкой на политбюро хуситов.
"(Движение) поддерживает все ответные решения и боевые операции, направленные против сионисткого противника… Ответ Йемена определенно последует, дни, ночи и поле боя определенно докажут это", - цитирует телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Политбюро движения также поздравил ливанскую "Хезболлах" с ударом по Израилю, назвав его успешным и отметив, что такие действия подтверждают эффективность оси сопротивления на пути к поставленным целям.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье, 25 августа, обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на контролируемых Израилем Голанских Высотах. Израильские военные заявили, что около ста самолетов Армии обороны уничтожили более тысячи снарядов "Хезболлах", направленные на северные и центральные территории Израиля.
Массированный удар "Хезболлах" стал ответом на убийство высокопоставленного командира движения Фуада Шукра в результате удара израильских ВВС по жилому дому в южном пригороде Бейрута.
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