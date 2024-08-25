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"Хезболла" планировала атаковать Тель-Авив 6000 ракетами и БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
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10:35 25.08.2024 (обновлено: 12:06 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/ataka-1968330533.html
"Хезболла" планировала атаковать Тель-Авив 6000 ракетами и БПЛА, пишут СМИ
"Хезболла" планировала атаковать Тель-Авив 6000 ракетами и БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2024
"Хезболла" планировала атаковать Тель-Авив 6000 ракетами и БПЛА, пишут СМИ
Шиитское ливанское движение "Хезболлах" планировало нанесли удар по Тель-Авиву при помощи 6000 ракет и БПЛА, сообщил в воскресенье 12-й телеканал израильского... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T10:35
2024-08-25T12:06
в мире
израиль
тель-авив
голанские высоты
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шиитское ливанское движение "Хезболлах" планировало нанесли удар по Тель-Авиву при помощи 6000 ракет и БПЛА, сообщил в воскресенье 12-й телеканал израильского телевидения. "Движение "Хезболлах" планировало атаку 6000 ракет и БПЛА на Тель-Авив", - говорится в сообщении телеканала. Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
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в мире, израиль, тель-авив, голанские высоты, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Голанские высоты, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" планировала атаковать Тель-Авив 6000 ракетами и БПЛА, пишут СМИ

12-й канал: "Хезболла" планировала атаковать Тель-Авив 6000 ракетами и БПЛА

© AP Photo / Oded BaliltyПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шиитское ливанское движение "Хезболлах" планировало нанесли удар по Тель-Авиву при помощи 6000 ракет и БПЛА, сообщил в воскресенье 12-й телеканал израильского телевидения.
"Движение "Хезболлах" планировало атаку 6000 ракет и БПЛА на Тель-Авив", - говорится в сообщении телеканала.
Ливанское движение "Хезболлах" и Израиль в воскресенье обменялись ракетными ударами. По заявлению "Хезболлах", было выпущено более 320 ракет и десятки беспилотников, в общей сложности нанесены удары по 11 военным объектам армии Израиля, включая те, что расположены на оккупированных территориях Голанских Высот. Израильские ВВС задействовали десятки боевых самолетов для нанесения ударов по Южному Ливану, призвав мирных жителей покинуть опасную территорию.
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В миреИзраильТель-АвивГоланские высотыХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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