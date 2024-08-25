https://ria.ru/20240825/ari-1968304481.html

Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа

Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа - РИА Новости, 25.08.2024

Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T03:26

2024-08-25T03:26

2024-08-25T03:26

сша

дональд трамп

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камала харрис

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодых избирателей, темнокожих и латиноамериканцев, экс-президент лидирует среди белого населения и избирателей старшего возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного канадской организацией Angus Reid Institute. Как показало исследование, 59% американцев в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают Харрис, в то время как Трампа - всего 30%. Также действующего вице-президента поддерживают 67% темнокожих избирателей и 57% латиноамериканцев, поддержка Трампа среди этих групп - 16% и 33% соответственно. В то же время большинство (51%) белых избирателей отдает предпочтение Трампу и только 39% - Харрис. Среди респондентов в возрасте старше 54 лет 49% склонны поддерживать республиканца, а 40% - представительницу Демократической партии. Опрос также показал, что всего Харрис поддерживают 47% респондентов, что на три процентных пункта выше предыдущего показателя, зафиксированного месяцем ранее. Уровень поддержки Трампа за это время не изменился и по-прежнему оценивается в 42%. Исследование проводилось с 19 по 23 августа 2024 года среди 1758 зарегистрированных американских избирателей с допустимой погрешностью результата плюс-минус два процентных пункта. Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240823/ssha-1967935354.html

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сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, в мире