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Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа
Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа - РИА Новости, 25.08.2024
Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T03:26
2024-08-25T03:26
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодых избирателей, темнокожих и латиноамериканцев, экс-президент лидирует среди белого населения и избирателей старшего возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного канадской организацией Angus Reid Institute. Как показало исследование, 59% американцев в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают Харрис, в то время как Трампа - всего 30%. Также действующего вице-президента поддерживают 67% темнокожих избирателей и 57% латиноамериканцев, поддержка Трампа среди этих групп - 16% и 33% соответственно. В то же время большинство (51%) белых избирателей отдает предпочтение Трампу и только 39% - Харрис. Среди респондентов в возрасте старше 54 лет 49% склонны поддерживать республиканца, а 40% - представительницу Демократической партии. Опрос также показал, что всего Харрис поддерживают 47% респондентов, что на три процентных пункта выше предыдущего показателя, зафиксированного месяцем ранее. Уровень поддержки Трампа за это время не изменился и по-прежнему оценивается в 42%. Исследование проводилось с 19 по 23 августа 2024 года среди 1758 зарегистрированных американских избирателей с допустимой погрешностью результата плюс-минус два процентных пункта. Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
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сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, в мире
США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, В мире
Опрос показал, среди каких избирателей Харрис опережает Трампа
ARI: Харрис опережает Трампа среди темнокожих и латиноамериканских избирателей
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа по уровню поддержки среди молодых избирателей, темнокожих и латиноамериканцев, экс-президент лидирует среди белого населения и избирателей старшего возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного канадской организацией Angus Reid Institute.
Как показало исследование, 59% американцев в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают Харрис, в то время как Трампа - всего 30%. Также действующего вице-президента поддерживают 67% темнокожих избирателей и 57% латиноамериканцев, поддержка Трампа среди этих групп - 16% и 33% соответственно.
В то же время большинство (51%) белых избирателей отдает предпочтение Трампу и только 39% - Харрис. Среди респондентов в возрасте старше 54 лет 49% склонны поддерживать республиканца, а 40% - представительницу Демократической партии.
Опрос также показал, что всего Харрис поддерживают 47% респондентов, что на три процентных пункта выше предыдущего показателя, зафиксированного месяцем ранее. Уровень поддержки Трампа за это время не изменился и по-прежнему оценивается в 42%.
Исследование проводилось с 19 по 23 августа 2024 года среди 1758 зарегистрированных американских избирателей с допустимой погрешностью результата плюс-минус два процентных пункта.
Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.