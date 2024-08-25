https://ria.ru/20240825/anapa-1968404594.html
Под Анапой потушили лесной пожар
Под Анапой потушили лесной пожар - РИА Новости, 25.08.2024
Под Анапой потушили лесной пожар
Лесной пожар в районе села Сукко под Анапой потушен на площадь 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T22:23
2024-08-25T22:23
2024-08-25T22:23
происшествия
анапа
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе села Сукко под Анапой потушен на площадь 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В воскресенье местные власти сообщили о лесном пожаре в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе. Площадь возгорания составляла 0,25 гектаров, позже огонь был локализован. В ликвидации огня было задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю. "Пожар на территории Анапского лесничества потушен. Полная ликвидация огня в 21.10 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Под Анапой потушили лесной пожар
Под Анапой потушили лесной пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров