https://ria.ru/20240825/anapa-1968404594.html

Под Анапой потушили лесной пожар

Под Анапой потушили лесной пожар - РИА Новости, 25.08.2024

Под Анапой потушили лесной пожар

Лесной пожар в районе села Сукко под Анапой потушен на площадь 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T22:23

2024-08-25T22:23

2024-08-25T22:23

происшествия

анапа

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе села Сукко под Анапой потушен на площадь 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В воскресенье местные власти сообщили о лесном пожаре в районе Кипарисового озера в селе Сукко в Анапе. Площадь возгорания составляла 0,25 гектаров, позже огонь был локализован. В ликвидации огня было задействовано 53 человека личного состава РСЧС и МЧС России по Краснодарскому краю. "Пожар на территории Анапского лесничества потушен. Полная ликвидация огня в 21.10 (совпадает с мск - ред.)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240825/pozhary-1968319939.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии