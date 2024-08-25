Аналитик оценил послабления США в импорте алмазов из России
Аналитик: США ослабили санкции против российских алмазов в пользу Индии
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Послабление санкций США в отношении импорта алмазов из России - это уступка в пользу Индии, мирового центра огранки драгоценных камней, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Ранее в пятницу США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства, следует из указа минфина.
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"Мы полагаем, что послабления в импорте алмазов российского происхождения и ювелирных украшений с российскими бриллиантами до 1 сентября 2025 года могут являться уступкой в пользу Индии, чей ограночный сектор сильно зависит от импорта российских камней и экспорта бриллиантов в развитые страны, в первую очередь, в США, обеспечивающие около трети мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантами", - сказал эксперт.
"Переговоры с Индией относительно механизмов сертификации камней в целях недопущения их попадания в недружественные страны стали одним из основных камней преткновения февральских санкций, наложенных участниками G7 на российский алмазный сектор. Вполне вероятно, что Индии потребуется длительный адаптационный период к новым условиям мировой торговли алмазами и бриллиантами, который США и предоставили до 1 сентября 2025 года", - уточнил Данилов.
Кроме того, эксперт считает, что текущие послабления не окажут значимого влияния на российских добытчиков и на мировые цены на алмазы по причине невключенности США в мировую торговлю неограненными камнями, так как Америка не является ни крупным огранщиком, как Индия, ни значимым посредником, как Бельгия.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза (ЕС) и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "большой семерки" должны были начать поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. В июне ЕС отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения.
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