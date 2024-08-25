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Аналитик оценил послабления США в импорте алмазов из России - РИА Новости, 25.08.2024
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20:07 25.08.2024
https://ria.ru/20240825/analitik-1968394782.html
Аналитик оценил послабления США в импорте алмазов из России
Аналитик оценил послабления США в импорте алмазов из России - РИА Новости, 25.08.2024
Аналитик оценил послабления США в импорте алмазов из России
Послабление санкций США в отношении импорта алмазов из России - это уступка в пользу Индии, мирового центра огранки драгоценных камней, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T20:07
2024-08-25T20:07
экономика
сша
индия
россия
василий данилов
g7
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Послабление санкций США в отношении импорта алмазов из России - это уступка в пользу Индии, мирового центра огранки драгоценных камней, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. Ранее в пятницу США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства, следует из указа минфина. "Мы полагаем, что послабления в импорте алмазов российского происхождения и ювелирных украшений с российскими бриллиантами до 1 сентября 2025 года могут являться уступкой в пользу Индии, чей ограночный сектор сильно зависит от импорта российских камней и экспорта бриллиантов в развитые страны, в первую очередь, в США, обеспечивающие около трети мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантами", - сказал эксперт. "Переговоры с Индией относительно механизмов сертификации камней в целях недопущения их попадания в недружественные страны стали одним из основных камней преткновения февральских санкций, наложенных участниками G7 на российский алмазный сектор. Вполне вероятно, что Индии потребуется длительный адаптационный период к новым условиям мировой торговли алмазами и бриллиантами, который США и предоставили до 1 сентября 2025 года", - уточнил Данилов. Кроме того, эксперт считает, что текущие послабления не окажут значимого влияния на российских добытчиков и на мировые цены на алмазы по причине невключенности США в мировую торговлю неограненными камнями, так как Америка не является ни крупным огранщиком, как Индия, ни значимым посредником, как Бельгия. Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза (ЕС) и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "большой семерки" должны были начать поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. В июне ЕС отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения.
https://ria.ru/20240824/antonov-1968189949.html
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экономика, сша, индия, россия, василий данилов, g7, евросоюз
Экономика, США, Индия, Россия, Василий Данилов, G7, Евросоюз
Аналитик оценил послабления США в импорте алмазов из России

Аналитик: США ослабили санкции против российских алмазов в пользу Индии

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Послабление санкций США в отношении импорта алмазов из России - это уступка в пользу Индии, мирового центра огранки драгоценных камней, рассказал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Ранее в пятницу США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства, следует из указа минфина.
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"Мы полагаем, что послабления в импорте алмазов российского происхождения и ювелирных украшений с российскими бриллиантами до 1 сентября 2025 года могут являться уступкой в пользу Индии, чей ограночный сектор сильно зависит от импорта российских камней и экспорта бриллиантов в развитые страны, в первую очередь, в США, обеспечивающие около трети мирового потребления ювелирных изделий с бриллиантами", - сказал эксперт.
"Переговоры с Индией относительно механизмов сертификации камней в целях недопущения их попадания в недружественные страны стали одним из основных камней преткновения февральских санкций, наложенных участниками G7 на российский алмазный сектор. Вполне вероятно, что Индии потребуется длительный адаптационный период к новым условиям мировой торговли алмазами и бриллиантами, который США и предоставили до 1 сентября 2025 года", - уточнил Данилов.
Кроме того, эксперт считает, что текущие послабления не окажут значимого влияния на российских добытчиков и на мировые цены на алмазы по причине невключенности США в мировую торговлю неограненными камнями, так как Америка не является ни крупным огранщиком, как Индия, ни значимым посредником, как Бельгия.
Ограничения на импорт алмазов из России в страны Евросоюза (ЕС) и G7 вступили в силу 1 января 2024 года, а с 1 марта страны "большой семерки" должны были начать поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. В июне ЕС отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения.
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ЭкономикаСШАИндияРоссияВасилий ДаниловG7Евросоюз
 
 
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