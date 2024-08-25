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"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:05 25.08.2024 (обновлено: 06:08 25.08.2024)
https://ria.ru/20240825/akhmat-1968298089.html
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:05
2024-08-25T06:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."На Суджанском направлении... за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББМ (боевые бронированные машины - Прим. Ред.), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра", — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.ППодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968293987.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
"На Суджанском направлении... за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББМ (боевые бронированные машины - Прим. Ред.), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра", — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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