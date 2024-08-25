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"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-25T01:05
2024-08-25T01:05
2024-08-25T06:08
специальная военная операция на украине
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апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."На Суджанском направлении... за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББМ (боевые бронированные машины - Прим. Ред.), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра", — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.ППодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области
Алаудинов: "Ахмат" уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области