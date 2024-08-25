https://ria.ru/20240825/akhmat-1968298089.html

"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области

"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.08.2024

"Ахмат" за день уничтожил более десяти единиц техники ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны... РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-25T01:05

2024-08-25T01:05

2024-08-25T06:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил более 10 единиц техники ВСУ в Курской области, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов."На Суджанском направлении... за сегодняшний день уничтожили один танк, четыре ББМ (боевые бронированные машины - Прим. Ред.), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра", — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.ППодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.

https://ria.ru/20240824/postradavshie-1968293987.html

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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины