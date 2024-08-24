https://ria.ru/20240824/zolingen-1968286206.html

ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене

ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене - РИА Новости, 24.08.2024

ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене

Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:38

2024-08-24T21:38

2024-08-24T21:38

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали, передает агентство Рейтер. Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность". "Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии", - пишет агентство.* Террористическая группировка, Запрещенная в России

https://ria.ru/20240531/germaniya-1949695345.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, германия