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ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене - РИА Новости, 24.08.2024
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21:38 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zolingen-1968286206.html
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене - РИА Новости, 24.08.2024
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене
Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:38
2024-08-24T21:38
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали, передает агентство Рейтер. Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность". "Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии", - пишет агентство.* Террористическая группировка, Запрещенная в России
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в мире, россия, германия
В мире, Россия, Германия
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене

Рейтер: ИГИЛ взяла ответственность за нападение с ножом на фестивале в Золингене

© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan RussewАвтомобиль полиции Германии
Автомобиль полиции Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / dpa/ Georg-Stefan Russew
Автомобиль полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали, передает агентство Рейтер.
Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".
«
"Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии", - пишет агентство.
* Террористическая группировка, Запрещенная в России
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