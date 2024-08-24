https://ria.ru/20240824/zolingen-1968286206.html
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене - РИА Новости, 24.08.2024
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене
Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:38
2024-08-24T21:38
2024-08-24T21:38
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали, передает агентство Рейтер. Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность". "Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии", - пишет агентство.* Террористическая группировка, Запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия
ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене
Рейтер: ИГИЛ взяла ответственность за нападение с ножом на фестивале в Золингене
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали, передает агентство Рейтер
.
Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника "арабская внешность".
«
"Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии", - пишет агентство.
* Террористическая группировка, Запрещенная в России