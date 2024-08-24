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Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона - РИА Новости, 25.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 24.08.2024 (обновлено: 01:07 25.08.2024)
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968262440.html
Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона
Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона - РИА Новости, 25.08.2024
Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона
Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". С таким утверждением он выступил в... РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T18:15
2024-08-25T01:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
алексей данилов
валерий герасимов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". С таким утверждением он выступил в обращении в честь дня независимости Украины, запись которого опубликовало новостное агентство УНИАН в своем Telegram-канале. "В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляница". В кластер входит три изделия, испытание первого элемента прошло позитивно... Это ракета-дрон", - заявил Зеленский. По его словам, новое оружие мощнее и быстрее применяемых Киевом дальнобойных БПЛА-камикадзе самолетного типа. В феврале министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 23 августа украинские войска атаковали территорию Белгородской области более чем 40 беспилотниками, в результате чего пострадали пять человек. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Так, подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955182672.html
https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей данилов, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона

Зеленский заявил о первом испытании украинской ракеты-дрона "Паляница"

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об успешном испытании новой ракеты-дрона украинского производства под названием "Паляница". С таким утверждением он выступил в обращении в честь дня независимости Украины, запись которого опубликовало новостное агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
"В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляница". В кластер входит три изделия, испытание первого элемента прошло позитивно... Это ракета-дрон", - заявил Зеленский.
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По его словам, новое оружие мощнее и быстрее применяемых Киевом дальнобойных БПЛА-камикадзе самолетного типа.
В феврале министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров еще зимой 2020 года.
ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 23 августа украинские войска атаковали территорию Белгородской области более чем 40 беспилотниками, в результате чего пострадали пять человек. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
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Так, подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 24 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тысячи военнослужащих и 71 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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