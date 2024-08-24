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Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968249163.html
Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат
Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат - РИА Новости, 24.08.2024
Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат
Владимир Зеленский агрессивной риторикой и угрозами хочет спровоцировать Россию на жесткие ответные меры, которые отвернут от нее Глобальный Юг, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:20
2024-08-24T16:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
владимир зеленский
владимир олейник
страна.ua
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский агрессивной риторикой и угрозами хочет спровоцировать Россию на жесткие ответные меры, которые отвернут от нее Глобальный Юг, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник. Ранее Зеленский записал видеообращение в Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщило издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Значительную часть выступления он посвятил угрозам России. "Во-первых, Зеленский отрабатывает билет в ту страну, где он будет жить, когда все кончится. Во-вторых, он хочет спровоцировать Россию на ответ ядерными средствами, хотя бы тактическим оружием, чтобы от нее отвернулся Глобальный Юг. Потому что там страны выступают за мир", - сказал Олейник. Он подчеркнул, что агрессивность Зеленского не идет на пользу народу Украины, который в большинстве своем поддерживает идею о переговорах с Россией. Но эта агрессивность преследует целью сделать Россию агрессором, отметил эксперт. "Киев хочет сделать Россию агрессором, который угрожает всему миру. В своем обращении он много времени уделил России, давал унизительные характеристики и думал, что это как-то заденет российское руководство, и оно начнет совершать ошибки", - резюмировал Олейник.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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россия, украина, сумская область, владимир зеленский, владимир олейник, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Страна.ua
Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский провоцирует Россию на удар по Украине

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский агрессивной риторикой и угрозами хочет спровоцировать Россию на жесткие ответные меры, которые отвернут от нее Глобальный Юг, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
Ранее Зеленский записал видеообращение в Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщило издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Значительную часть выступления он посвятил угрозам России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
Вчера, 08:00
«
"Во-первых, Зеленский отрабатывает билет в ту страну, где он будет жить, когда все кончится. Во-вторых, он хочет спровоцировать Россию на ответ ядерными средствами, хотя бы тактическим оружием, чтобы от нее отвернулся Глобальный Юг. Потому что там страны выступают за мир", - сказал Олейник.
Он подчеркнул, что агрессивность Зеленского не идет на пользу народу Украины, который в большинстве своем поддерживает идею о переговорах с Россией. Но эта агрессивность преследует целью сделать Россию агрессором, отметил эксперт.
«
"Киев хочет сделать Россию агрессором, который угрожает всему миру. В своем обращении он много времени уделил России, давал унизительные характеристики и думал, что это как-то заденет российское руководство, и оно начнет совершать ошибки", - резюмировал Олейник.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСумская областьВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникСтрана.ua
 
 
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