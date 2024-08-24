https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968249163.html

Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат

Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат - РИА Новости, 24.08.2024

Зеленский хочет спровоцировать Россию на ответные меры, заявил экс-депутат

Владимир Зеленский агрессивной риторикой и угрозами хочет спровоцировать Россию на жесткие ответные меры, которые отвернут от нее Глобальный Юг, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:20

2024-08-24T16:20

2024-08-24T16:20

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир олейник

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский агрессивной риторикой и угрозами хочет спровоцировать Россию на жесткие ответные меры, которые отвернут от нее Глобальный Юг, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник. Ранее Зеленский записал видеообращение в Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщило издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Значительную часть выступления он посвятил угрозам России. "Во-первых, Зеленский отрабатывает билет в ту страну, где он будет жить, когда все кончится. Во-вторых, он хочет спровоцировать Россию на ответ ядерными средствами, хотя бы тактическим оружием, чтобы от нее отвернулся Глобальный Юг. Потому что там страны выступают за мир", - сказал Олейник. Он подчеркнул, что агрессивность Зеленского не идет на пользу народу Украины, который в большинстве своем поддерживает идею о переговорах с Россией. Но эта агрессивность преследует целью сделать Россию агрессором, отметил эксперт. "Киев хочет сделать Россию агрессором, который угрожает всему миру. В своем обращении он много времени уделил России, давал унизительные характеристики и думал, что это как-то заденет российское руководство, и оно начнет совершать ошибки", - резюмировал Олейник.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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россия, украина, сумская область, владимир зеленский, владимир олейник, страна.ua