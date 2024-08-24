https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968239986.html
Зеленский подписал закон о трофейном огнестрельном оружии
Зеленский подписал закон о трофейном огнестрельном оружии - РИА Новости, 24.08.2024
Зеленский подписал закон о трофейном огнестрельном оружии
Владимир Зеленский подписал в субботу законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия, говорится в карточке законопроекта, опубликованного... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:00
2024-08-24T15:00
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в субботу законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия, говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады. На сайте Рады сообщается, что проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием "24.08.2024 - возвращено с подписью Зеленского". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании Верховной рады "Голос Украины", но вводится в действие через три месяца. Законопроект предусматривает, что гражданские, которые нашли огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязаны немедленно сообщить в нацполицию страны о находке и в течение 24 часов передать в правоохранительные органы любым удобным способом для дальнейшей сдачи или декларирования. Гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения на Украине обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы нацполиции. Как сообщал 12 апреля этого года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны, он выразил опасение, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками "с ментальными расстройствами".
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946695370.html
https://ria.ru/20240312/vsu-1932580488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, игорь клименко, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон о трофейном огнестрельном оружии
Президент Украины Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в субботу законопроект, регулирующий вопросы трофейного огнестрельного оружия, говорится в карточке законопроекта, опубликованного на сайте Верховной рады.
На сайте Рады сообщается, что проект закона о внесении изменений в закон Украины
"Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием "24.08.2024 - возвращено с подписью Зеленского".
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании Верховной рады "Голос Украины", но вводится в действие через три месяца.
Законопроект предусматривает, что гражданские, которые нашли огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, обязаны немедленно сообщить в нацполицию страны о находке и в течение 24 часов передать в правоохранительные органы любым удобным способом для дальнейшей сдачи или декларирования.
Гражданские лица не позднее 90 дней после прекращения или отмены военного положения на Украине обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы нацполиции.
Как сообщал 12 апреля этого года министр внутренних дел Украины Игорь Клименко
, от 1 до 5 миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия может находиться на руках у населения страны, он выразил опасение, что неучтенное оружие может быть использовано фронтовиками "с ментальными расстройствами".