https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968237099.html

Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Зеленский присвоил Сырскому звание генерала - РИА Новости, 24.08.2024

Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:04

2024-08-24T15:04

2024-08-24T15:04

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926370838_0:26:768:458_1920x0_80_0_0_a27b90f78e93d14dca98fb337d676e73.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте офиса Зеленского. "Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженными силами Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Должность главкома ВСУ Сырский занимает с 8 февраля этого года.

https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина