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Зеленский присвоил Сырскому звание генерала - РИА Новости, 24.08.2024
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15:04 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968237099.html
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала - РИА Новости, 24.08.2024
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала
Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:04
2024-08-24T15:04
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте офиса Зеленского. "Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженными силами Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Должность главкома ВСУ Сырский занимает с 8 февраля этого года.
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владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала

Зеленский присвоил воинское звание генерала главнокомандующему ВСУ Сырскому

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) / Александр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины (cropped) /
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте офиса Зеленского.
«
"Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженными силами Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Должность главкома ВСУ Сырский занимает с 8 февраля этого года.
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