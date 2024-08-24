https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968237099.html
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала - РИА Новости, 24.08.2024
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала
Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:04
2024-08-24T15:04
2024-08-24T15:04
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала генерал-полковнику главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, соответствующий приказ опубликован на сайте офиса Зеленского. "Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженными силами Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Должность главкома ВСУ Сырский занимает с 8 февраля этого года.
https://ria.ru/20240820/kiev-1967370187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский присвоил Сырскому звание генерала
Зеленский присвоил воинское звание генерала главнокомандующему ВСУ Сырскому