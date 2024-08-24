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Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС - РИА Новости, 24.08.2024
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13:55 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968230591.html
Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС
Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС - РИА Новости, 24.08.2024
Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС
Владимир Зеленский подписал в субботу закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС) и поправок к нему, говорится в документе,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:55
2024-08-24T13:55
в мире
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владимир зеленский
международный уголовный суд
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в субботу закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС) и поправок к нему, говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной рады. Соответствующий проект закона "о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему" обнародован на сайте Верховной рады. В карточке проекта говорится, что Римский устав вступит в силу для Украины в первый день месяца, наступающего после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю ООН ратификационной грамоты. В законопроекте отмечается, что Украина в течение семи лет после вступления в силу устава не признает юрисдикции МУС, если речь речь пойдет об украинских гражданах. При этом законопроект также предусматривает одновременно подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным статьями 6, 7, 8 Римского устава, начиная с 21 ноября 2013 года. Известно, что для целей Римского статута "военные преступления" в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и прочее. Ранее одним из аргументов против ратификации Украиной Римского статута было то, что в таком случае под обвинения в военных преступлениях могут попасть украинские военнослужащие, и Украина будет обязана решения МУС в их отношении исполнять, писало украинское издание "Страна.ua". Как уточняло СМИ, о том, что МУС может практиковать предъявление обвинений в адрес обеих сторон конфликта, видно на примере сектора Газа.
https://ria.ru/20240824/zelenskiy-1968214362.html
https://ria.ru/20240824/stranaua-1968214457.html
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в мире, украина, владимир зеленский, международный уголовный суд, верховная рада украины, оон
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Международный уголовный суд, Верховная Рада Украины, ООН
Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС

Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС и поправок к нему

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в субботу закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС) и поправок к нему, говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной рады.
Соответствующий проект закона "о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему" обнародован на сайте Верховной рады. В карточке проекта говорится, что Римский устав вступит в силу для Украины в первый день месяца, наступающего после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю ООН ратификационной грамоты.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ
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В законопроекте отмечается, что Украина в течение семи лет после вступления в силу устава не признает юрисдикции МУС, если речь речь пойдет об украинских гражданах. При этом законопроект также предусматривает одновременно подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным статьями 6, 7, 8 Римского устава, начиная с 21 ноября 2013 года.
Известно, что для целей Римского статута "военные преступления" в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и прочее.
Ранее одним из аргументов против ратификации Украиной Римского статута было то, что в таком случае под обвинения в военных преступлениях могут попасть украинские военнослужащие, и Украина будет обязана решения МУС в их отношении исполнять, писало украинское издание "Страна.ua". Как уточняло СМИ, о том, что МУС может практиковать предъявление обвинений в адрес обеих сторон конфликта, видно на примере сектора Газа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Вчера, 11:06
 
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