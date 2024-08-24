https://ria.ru/20240824/zelenskij-1968230591.html

Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС

Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС - РИА Новости, 24.08.2024

Зеленский подписал закон о ратификации Римского устава МУС

Владимир Зеленский подписал в субботу закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС) и поправок к нему, говорится в документе,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:55

2024-08-24T13:55

2024-08-24T13:55

в мире

украина

владимир зеленский

международный уголовный суд

верховная рада украины

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955888865_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_39183b136f6d6a60bad1b8208ea09224.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в субботу закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда (МУС) и поправок к нему, говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной рады. Соответствующий проект закона "о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок к нему" обнародован на сайте Верховной рады. В карточке проекта говорится, что Римский устав вступит в силу для Украины в первый день месяца, наступающего после 60-го дня с даты сдачи на хранение генеральному секретарю ООН ратификационной грамоты. В законопроекте отмечается, что Украина в течение семи лет после вступления в силу устава не признает юрисдикции МУС, если речь речь пойдет об украинских гражданах. При этом законопроект также предусматривает одновременно подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным статьями 6, 7, 8 Римского устава, начиная с 21 ноября 2013 года. Известно, что для целей Римского статута "военные преступления" в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и прочее. Ранее одним из аргументов против ратификации Украиной Римского статута было то, что в таком случае под обвинения в военных преступлениях могут попасть украинские военнослужащие, и Украина будет обязана решения МУС в их отношении исполнять, писало украинское издание "Страна.ua". Как уточняло СМИ, о том, что МУС может практиковать предъявление обвинений в адрес обеих сторон конфликта, видно на примере сектора Газа.

https://ria.ru/20240824/zelenskiy-1968214362.html

https://ria.ru/20240824/stranaua-1968214457.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, международный уголовный суд, верховная рада украины, оон