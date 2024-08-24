Рогов рассказал о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил о новой тактике ударов ВСУ по городам и селам Запорожской области
© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Украинские боевики перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, запуская дроны по тыловым районам в радиусе более 20 километров. Новая тактика заключается в том, что сначала запускается тяжелый дрон "Баба Яга", который раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала, после чего идут в ход ударные легкие дроны, которые переходят от одного ретранслятора к другому и залетают для нанесения ударов глубоко в тыл", - сказал Рогов.
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По его словам, с помощью дронов ВСУ наносят удары по мирным объектам и осуществляют дистанционное минирование.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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