https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html

Рогов рассказал о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области

Рогов рассказал о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.08.2024

Рогов рассказал о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области

Украинские войска перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:25

2024-08-24T05:25

2024-08-24T05:25

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Украинские боевики перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, запуская дроны по тыловым районам в радиусе более 20 километров. Новая тактика заключается в том, что сначала запускается тяжелый дрон "Баба Яга", который раскидывает большое количество ретрансляторов-усилителей сигнала, после чего идут в ход ударные легкие дроны, которые переходят от одного ретранслятора к другому и залетают для нанесения ударов глубоко в тыл", - сказал Рогов. По его словам, с помощью дронов ВСУ наносят удары по мирным объектам и осуществляют дистанционное минирование. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240821/front-1967325102.html

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, днепр (город)