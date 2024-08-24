Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах
Захарова, комментируя высказывание Шимоните, назвала литовские власти нацистами
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" после того, как премьер страны Ингрида Шимоните оскорбила россиян.
Шимоните ранее, поздравляя Украину с Днем независимости, оскорбительно высказалась про россиян и заявила, что Вильнюс с Киевом "будут вместе праздновать победу".
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"Нацисты", — сказала Захарова "Известиям" на просьбу прокомментировать высказывания Шимоните.
В мае официальный представитель МИД в беседе с РИА Новости констатировала рост русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики - усилиями наших посольств".
В сентябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии.
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