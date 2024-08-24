https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html

Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах

Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах - РИА Новости, 25.08.2024

Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" после того, как премьер страны Ингрида Шимоните оскорбила россиян. РИА Новости, 25.08.2024

2024-08-24T23:25

2024-08-24T23:25

2024-08-25T01:20

в мире

литва

украина

россия

ингрида шимоните

мария захарова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" после того, как премьер страны Ингрида Шимоните оскорбила россиян.Шимоните ранее, поздравляя Украину с Днем независимости, оскорбительно высказалась про россиян и заявила, что Вильнюс с Киевом "будут вместе праздновать победу". "Нацисты", — сказала Захарова "Известиям" на просьбу прокомментировать высказывания Шимоните.В мае официальный представитель МИД в беседе с РИА Новости констатировала рост русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики - усилиями наших посольств".В сентябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии.

https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, украина, россия, ингрида шимоните, мария захарова