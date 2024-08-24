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Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах - РИА Новости, 25.08.2024
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23:25 24.08.2024 (обновлено: 01:20 25.08.2024)
https://ria.ru/20240824/zaharova-1968292760.html
Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах
Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах - РИА Новости, 25.08.2024
Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" после того, как премьер страны Ингрида Шимоните оскорбила россиян. РИА Новости, 25.08.2024
2024-08-24T23:25
2024-08-25T01:20
в мире
литва
украина
россия
ингрида шимоните
мария захарова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" после того, как премьер страны Ингрида Шимоните оскорбила россиян.Шимоните ранее, поздравляя Украину с Днем независимости, оскорбительно высказалась про россиян и заявила, что Вильнюс с Киевом "будут вместе праздновать победу". &quot;Нацисты&quot;, — сказала Захарова &quot;Известиям&quot; на просьбу прокомментировать высказывания Шимоните.В мае официальный представитель МИД в беседе с РИА Новости констатировала рост русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики - усилиями наших посольств".В сентябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии.
https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html
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в мире, литва, украина, россия, ингрида шимоните, мария захарова
В мире, Литва, Украина, Россия, Ингрида Шимоните, Мария Захарова
Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах

Захарова, комментируя высказывание Шимоните, назвала литовские власти нацистами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Литвы "нацистами" после того, как премьер страны Ингрида Шимоните оскорбила россиян.
Шимоните ранее, поздравляя Украину с Днем независимости, оскорбительно высказалась про россиян и заявила, что Вильнюс с Киевом "будут вместе праздновать победу".
«

"Нацисты", — сказала Захарова "Известиям" на просьбу прокомментировать высказывания Шимоните.

В мае официальный представитель МИД в беседе с РИА Новости констатировала рост русофобии и бытовой дискриминации в странах Прибалтики. Захарова отметила, что "в сложившейся ситуации Российская Федерация не может бросить в беде наших соотечественников, активно борется с этими, по сути, неофашистскими проявлениями не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики - усилиями наших посольств".
В сентябре прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что прибалтийские страны, ведомые англосаксами, преследуют все русское, используя при этом методы гитлеровской Германии.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником
6 февраля, 08:00
 
В миреЛитваУкраинаРоссияИнгрида ШимонитеМария Захарова
 
 
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