https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968285481.html

В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом

В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом - РИА Новости, 24.08.2024

В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом

Полиция в немецком Золингене федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия задержала подростка, предположительно, связанного с ножевой атакой, произошедшей... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:33

2024-08-24T21:33

2024-08-24T21:33

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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Полиция в немецком Золингене федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия задержала подростка, предположительно, связанного с ножевой атакой, произошедшей накануне, в результате которого погибли три человека, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими, у пятерых из них состояние серьезное. Поиски нападавшего продолжаются. Как сообщала газета Bild со ссылкой на слова очевидцев, у преступника арабская внешность. "Задержан один молодой человек. Однако предполагается, что он не является тем самым нападавшим с ножом. Следователи допрашивают подростка и продолжают анализировать улики. Однако следует предположить, что преступник все еще находится в бегах. По словам очевидцев, нападение с ножом могли совершить двое преступников. В настоящее время полиция официально разыскивает только одного человека", - пишет издание. Уточняется, что правоохранители разыскивают мужчину в возрасте от 20 до 30 лет, ростом 170-175 сантиметров, с атлетическим телосложением и густой короткой бородой. Подозреваемый был одет в черное, на нем была кепка.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968184632.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, bild, происшествия – радио sputnik