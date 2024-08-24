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В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом - РИА Новости, 24.08.2024
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21:33 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968285481.html
В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом
В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом - РИА Новости, 24.08.2024
В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом
Полиция в немецком Золингене федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия задержала подростка, предположительно, связанного с ножевой атакой, произошедшей... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:33
2024-08-24T21:33
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Полиция в немецком Золингене федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия задержала подростка, предположительно, связанного с ножевой атакой, произошедшей накануне, в результате которого погибли три человека, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими, у пятерых из них состояние серьезное. Поиски нападавшего продолжаются. Как сообщала газета Bild со ссылкой на слова очевидцев, у преступника арабская внешность. "Задержан один молодой человек. Однако предполагается, что он не является тем самым нападавшим с ножом. Следователи допрашивают подростка и продолжают анализировать улики. Однако следует предположить, что преступник все еще находится в бегах. По словам очевидцев, нападение с ножом могли совершить двое преступников. В настоящее время полиция официально разыскивает только одного человека", - пишет издание. Уточняется, что правоохранители разыскивают мужчину в возрасте от 20 до 30 лет, ростом 170-175 сантиметров, с атлетическим телосложением и густой короткой бородой. Подозреваемый был одет в черное, на нем была кепка.
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В Золингене задержали подростка, подозреваемого в нападении с ножом

Bild: полиция в Германии задержала подростка, подозреваемого в нападении с ножом

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. Полиция в немецком Золингене федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия задержала подростка, предположительно, связанного с ножевой атакой, произошедшей накануне, в результате которого погибли три человека, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. По меньшей мере восемь человек числятся пострадавшими, у пятерых из них состояние серьезное. Поиски нападавшего продолжаются. Как сообщала газета Bild со ссылкой на слова очевидцев, у преступника арабская внешность.
«
"Задержан один молодой человек. Однако предполагается, что он не является тем самым нападавшим с ножом. Следователи допрашивают подростка и продолжают анализировать улики. Однако следует предположить, что преступник все еще находится в бегах. По словам очевидцев, нападение с ножом могли совершить двое преступников. В настоящее время полиция официально разыскивает только одного человека", - пишет издание.
Уточняется, что правоохранители разыскивают мужчину в возрасте от 20 до 30 лет, ростом 170-175 сантиметров, с атлетическим телосложением и густой короткой бородой. Подозреваемый был одет в черное, на нем была кепка.
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СМИ: при нападении с ножом на фестивале в Германии погибли три человека
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