https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html

В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна

В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 24.08.2024

В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна

В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T16:25

2024-08-24T16:25

2024-08-24T17:13

в мире

армения

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816947202_0:193:3297:2048_1920x0_80_0_0_d4a201efc14cc8afd81a909b5d40edba.jpg

ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны. "Деталей сообщить не могу. Есть задержанный", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Накануне онлайн-издание armlur.am сообщило, что в пятницу Пашинян навестил своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома бросил в сторону политика из окна высотного здания яблоко. Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам этого человека. По данным армянских СМИ, задержанный — 71-летний житель высотки. По информации соседей, он, увидев Пашиняна, взял из дома яблоко и бросил его в сторону премьера.

https://ria.ru/20231209/arest-1914842193.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, никол пашинян