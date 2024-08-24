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В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 24.08.2024
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16:25 24.08.2024 (обновлено: 17:13 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 24.08.2024
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна
В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:25
2024-08-24T17:13
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны. &quot;Деталей сообщить не могу. Есть задержанный&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Накануне онлайн-издание armlur.am сообщило, что в пятницу Пашинян навестил своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома бросил в сторону политика из окна высотного здания яблоко. Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам этого человека. По данным армянских СМИ, задержанный — 71-летний житель высотки. По информации соседей, он, увидев Пашиняна, взял из дома яблоко и бросил его в сторону премьера.
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в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна

СК Армении: мужчину, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна, задержали

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Армении
Сотрудники полиции Армении - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Sputnik / Андраник Казарян
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Сотрудники полиции Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны.
«

"Деталей сообщить не могу. Есть задержанный", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Накануне онлайн-издание armlur.am сообщило, что в пятницу Пашинян навестил своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома бросил в сторону политика из окна высотного здания яблоко. Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам этого человека.
По данным армянских СМИ, задержанный — 71-летний житель высотки. По информации соседей, он, увидев Пашиняна, взял из дома яблоко и бросил его в сторону премьера.
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В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
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