https://ria.ru/20240824/zaderzhanie-1968249687.html
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна - РИА Новости, 24.08.2024
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна
В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:25
2024-08-24T16:25
2024-08-24T17:13
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816947202_0:193:3297:2048_1920x0_80_0_0_d4a201efc14cc8afd81a909b5d40edba.jpg
ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны. "Деталей сообщить не могу. Есть задержанный", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Накануне онлайн-издание armlur.am сообщило, что в пятницу Пашинян навестил своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома бросил в сторону политика из окна высотного здания яблоко. Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам этого человека. По данным армянских СМИ, задержанный — 71-летний житель высотки. По информации соседей, он, увидев Пашиняна, взял из дома яблоко и бросил его в сторону премьера.
https://ria.ru/20231209/arest-1914842193.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816947202_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_5cc99958096fe1c8c20b0ea59276b0a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
В Армении задержали мужчину, бросившего яблоко в сторону Пашиняна
СК Армении: мужчину, метнувшего яблоко в сторону Пашиняна, задержали
ЕРЕВАН, 23 авг — РИА Новости. В Армении задержали человека, метнувшего яблоко в сторону премьера страны Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета страны.
«
"Деталей сообщить не могу. Есть задержанный", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Накануне онлайн-издание armlur.am сообщило, что в пятницу Пашинян навестил своего родственника на улице Рубинянца. Во время визита, по словам одного из жильцов, другой житель дома бросил в сторону политика из окна высотного здания яблоко. Сотрудники правоохранительных органов сразу же приступили к поискам этого человека.
По данным армянских СМИ, задержанный — 71-летний житель высотки. По информации соседей, он, увидев Пашиняна, взял из дома яблоко и бросил его в сторону премьера.