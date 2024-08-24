Подразделения группировки "Юг" отразили контратаку ВСУ
Подразделения группировки "Юг" отразили контратаку, ВСУ потеряли до 690 военных
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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По данным оборонного ведомства, силами "Юга" за прошедшие сутки отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.
"ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.
Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.
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