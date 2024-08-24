https://ria.ru/20240824/yug-1968224979.html

Подразделения группировки "Юг" отразили контратаку ВСУ

Подразделения группировки "Юг" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

Подразделения группировки "Юг" отразили контратаку ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:10

2024-08-24T13:10

2024-08-24T13:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, силами "Юга" за прошедшие сутки отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ."ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу "МСТА-Б", два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в министерстве.Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины