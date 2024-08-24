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На Сицилии поднимут на поверхность затонувшую яхту Bayesian - РИА Новости, 24.08.2024
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19:12 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/yakhta-1968269626.html
На Сицилии поднимут на поверхность затонувшую яхту Bayesian
На Сицилии поднимут на поверхность затонувшую яхту Bayesian - РИА Новости, 24.08.2024
На Сицилии поднимут на поверхность затонувшую яхту Bayesian
Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность для установления причин ее крушения, унесшего жизни семи человек, сообщили представители береговой... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:12
2024-08-24T19:12
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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность для установления причин ее крушения, унесшего жизни семи человек, сообщили представители береговой охраны Италии и местной прокуратуры. "Владельцы намерены поднять затонувшее судно. В общении с прокуратурой они выразили желание достать судно, есть возможность, есть необходимые технические сроки", - сказал адмирал службы береговой охраны Раффаэле Макауда на пресс-конференции в Палермо, которая транслировалась в прямом эфире в соцсетях. По его словам, о времени проведения операции говорить пока рано, ее предварительный этап будет посвящен опустошению баков с топливом. Как отметил заместитель прокурора города Термини-Имерезе Раффаэле Каммарано, следователи изучают действия экипажа судна, для этого они уже опросили выживших. "Произошедшее событие было совершенно внезапным, восстановление и расследование затонувшего корабля позволят нам получить больше ответов, но чтобы вернуть черный ящик, сначала потребуются очень опасные для водолазов проверки", - сказал Каммарано. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего было обнаружено сразу после крушения, для поисков остальных понадобилось привлечение водолазов и подводных роботов, в течение пяти дней работавших на 50-метровой глубине. Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди семерых погибших оказался миллионер и IT-предприниматель, владелец судна Майк Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
https://ria.ru/20240819/krushenie-1967140795.html
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в мире, сицилия, италия, палермо
В мире, Сицилия, Италия, Палермо
На Сицилии поднимут на поверхность затонувшую яхту Bayesian

На Сицилии поднимут на поверхность яхту Bayesian для выяснения причин крушения

© AP Photo / Salvatore CavalliОперация по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии
Операция по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Salvatore Cavalli
Операция по поиску тел жертв крушения яхты Bayesian близ Сицилии
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РИМ, 24 авг – РИА Новости. Затонувшую на Сицилии яхту Bayesian поднимут на поверхность для установления причин ее крушения, унесшего жизни семи человек, сообщили представители береговой охраны Италии и местной прокуратуры.
"Владельцы намерены поднять затонувшее судно. В общении с прокуратурой они выразили желание достать судно, есть возможность, есть необходимые технические сроки", - сказал адмирал службы береговой охраны Раффаэле Макауда на пресс-конференции в Палермо, которая транслировалась в прямом эфире в соцсетях.
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По его словам, о времени проведения операции говорить пока рано, ее предварительный этап будет посвящен опустошению баков с топливом.
Как отметил заместитель прокурора города Термини-Имерезе Раффаэле Каммарано, следователи изучают действия экипажа судна, для этого они уже опросили выживших.
«
"Произошедшее событие было совершенно внезапным, восстановление и расследование затонувшего корабля позволят нам получить больше ответов, но чтобы вернуть черный ящик, сначала потребуются очень опасные для водолазов проверки", - сказал Каммарано.
Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего было обнаружено сразу после крушения, для поисков остальных понадобилось привлечение водолазов и подводных роботов, в течение пяти дней работавших на 50-метровой глубине.
Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди семерых погибших оказался миллионер и IT-предприниматель, владелец судна Майк Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга.
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