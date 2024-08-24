https://ria.ru/20240824/wp-1968202705.html

WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024

WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область

Белый дом может скорректировать помощь Вооруженным силам Украины из-за операции в Курской области, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:47

2024-08-24T08:47

2024-08-24T08:47

в мире

украина

курская область

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валерий герасимов

джо байден

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Белый дом может скорректировать помощь Вооруженным силам Украины из-за операции в Курской области, сообщает The Washington Post."По словам американцев, они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией", — говорится в материале.Американский чиновник, не назвавший свое имя, сообщил журналистам, что в администрации президента США Джо Байдена идут внутренние обсуждения по возможной корректировке размеров будущих пакетов военной помощи Украине из-за действий ВСУ под Курском.По словам другого политика, пожелавшего не раскрывать свое имя, в Вашингтоне до сих пор не знают о точных планах Киева по операции в Курской области, отметили обозреватели.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240823/ofitser-1967986194.html

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

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украина

курская область

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в мире, украина, курская область, киев, валерий герасимов, джо байден, вооруженные силы украины, нато, политика