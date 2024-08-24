WP: США готовят новое решение по Украине из-за атаки ВСУ на Курскую область
WP: США могут скорректировать помощь ВСУ из-за операции в Курской области
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Белый дом может скорректировать помощь Вооруженным силам Украины из-за операции в Курской области, сообщает The Washington Post.
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"По словам американцев, они не уверены в общей наступательной стратегии Киева, а зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией", — говорится в материале.
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Американский чиновник, не назвавший свое имя, сообщил журналистам, что в администрации президента США Джо Байдена идут внутренние обсуждения по возможной корректировке размеров будущих пакетов военной помощи Украине из-за действий ВСУ под Курском.
По словам другого политика, пожелавшего не раскрывать свое имя, в Вашингтоне до сих пор не знают о точных планах Киева по операции в Курской области, отметили обозреватели.
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Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.