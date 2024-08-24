https://ria.ru/20240824/vzryvy-1968219378.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 24.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:16

2024-08-24T12:16

2024-08-24T12:16

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале."Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 11.50 мск звучит Сумской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html

https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html

херсонская область

россия

херсон

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Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины