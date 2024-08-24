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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vzryvy-1968219378.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:16
2024-08-24T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале."Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 11.50 мск звучит Сумской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html
https://ria.ru/20240824/zaporozhskaya_oblast-1968191694.html
херсонская область
россия
херсон
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в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

"24 Канал": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале.
"Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Одно решение". СМИ раскрыли план спасения Украины от катастрофы
Вчера, 10:06
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 11.50 мск звучит Сумской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Рогов рассказал о новой тактике обстрелов ВСУ в Запорожской области
Вчера, 05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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