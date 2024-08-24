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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:16
2024-08-24T12:16
2024-08-24T12:16
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "24 Канал" в Telegram-канале."Взрывы в Херсоне", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 11.50 мск звучит Сумской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"24 Канал": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы