https://ria.ru/20240824/vzryv-1968284611.html

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.08.2024

Украинские СМИ сообщили об очередном взрыве в Сумах

Очередной взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:23

2024-08-24T21:23

2024-08-24T21:23

специальная военная операция на украине

сумы

сумская область

украина

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу телеканал сообщал о двух взрывах в Сумах. "В Сумах снова слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

сумская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумы, сумская область, украина