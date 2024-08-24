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Во Франции возле синагоги произошел взрыв
Во Франции возле синагоги произошел взрыв - РИА Новости, 24.08.2024
Во Франции возле синагоги произошел взрыв
Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием машин, сообщил в субботу телеканал... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:59
2024-08-24T12:59
2024-08-24T12:59
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франция
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ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием машин, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Пожар произошел перед синагогой (коммуны – ред.) Ла-Гранд-Мотт. По первоначальным данным, горят две машины… Сотрудник муниципальной полиции… пострадал после взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Предполагается, что в одной из машин хранился баллон с газом, передает BFMTV. Как отмечают французские СМИ, именно это и стало причиной взрыва. Две двери синагоги также загорелись в результате инцидента, сообщает телеканал. Пока неизвестно, сколько людей находились внутри на момент возгорания, однако сообщений о пострадавших не поступало, говорится в материале. Отмечается, что на месте работают сапёры и жандармы. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее "явно преступной попыткой поджога". Он заверил еврейскую общину в своей поддержке и заявил, что все средства были брошены на поиск преступника. Префект департамента Эро также осудил поджог и сообщил, что потребовал от правоохранителей усилить меры безопасности еврейских учреждений. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.
https://ria.ru/20240501/podzhog-1943379676.html
https://ria.ru/20231229/podzhogi-1918905752.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции возле синагоги произошел взрыв
BFMTV: На юге Франции возле синагоги произошел взрыв после поджога двух машин
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости.
Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием машин, сообщил в субботу телеканал BFMTV
.
"Пожар произошел перед синагогой (коммуны – ред.) Ла-Гранд-Мотт. По первоначальным данным, горят две машины… Сотрудник муниципальной полиции… пострадал после взрыва", - говорится в сообщении телеканала.
Предполагается, что в одной из машин хранился баллон с газом, передает BFMTV. Как отмечают французские СМИ, именно это и стало причиной взрыва.
Две двери синагоги также загорелись в результате инцидента, сообщает телеканал. Пока неизвестно, сколько людей находились внутри на момент возгорания, однако сообщений о пострадавших не поступало, говорится в материале. Отмечается, что на месте работают сапёры и жандармы.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен
назвал произошедшее "явно преступной попыткой поджога". Он заверил еврейскую общину в своей поддержке и заявил, что все средства были брошены на поиск преступника. Префект департамента Эро также осудил поджог и сообщил, что потребовал от правоохранителей усилить меры безопасности еврейских учреждений.
В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.