https://ria.ru/20240824/vzryv-1968222969.html

Во Франции возле синагоги произошел взрыв

Во Франции возле синагоги произошел взрыв - РИА Новости, 24.08.2024

Во Франции возле синагоги произошел взрыв

Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием машин, сообщил в субботу телеканал... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:59

2024-08-24T12:59

2024-08-24T12:59

в мире

франция

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Взрыв произошел около синагоги во французском департаменте Эро на юге страны после поджога двух припаркованных перед зданием машин, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Пожар произошел перед синагогой (коммуны – ред.) Ла-Гранд-Мотт. По первоначальным данным, горят две машины… Сотрудник муниципальной полиции… пострадал после взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Предполагается, что в одной из машин хранился баллон с газом, передает BFMTV. Как отмечают французские СМИ, именно это и стало причиной взрыва. Две двери синагоги также загорелись в результате инцидента, сообщает телеканал. Пока неизвестно, сколько людей находились внутри на момент возгорания, однако сообщений о пострадавших не поступало, говорится в материале. Отмечается, что на месте работают сапёры и жандармы. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал произошедшее "явно преступной попыткой поджога". Он заверил еврейскую общину в своей поддержке и заявил, что все средства были брошены на поиск преступника. Префект департамента Эро также осудил поджог и сообщил, что потребовал от правоохранителей усилить меры безопасности еврейских учреждений. В январе представительный совет еврейских учреждений Франции (КРИФ, CRIF) опубликовал доклад, отметив, что число антисемитских актов во Франции достигло в 2023 году рекордных значений (1676 случая) и возросло на 1000% после эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября минувшего года.

https://ria.ru/20240501/podzhog-1943379676.html

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франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, жеральд дарманен