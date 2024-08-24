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Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей - РИА Новости, 24.08.2024

Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

Семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату, рассказала РИА... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T03:19

2024-08-24T03:19

2024-08-24T03:19

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату, рассказала РИА Новости младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк. В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей - они смогут воспользоваться льготой с 2026 года. По данным министерства труда и социальной защиты, предполагается охватить выплатой примерно четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей. На это потребуется более 100 миллиардов рублей. "На получение (семейной налоговой - ред.) выплаты могут претендовать работающие родители в семьях с двумя и более детьми, которые имеют среднедушевой месячный доход в размере, не превышающем 1,5 прожиточных минимума в регионе. Он будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи", - сказала Осаволюк. Она объяснила, что семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Ставка НДФЛ для них составит 6% вместо 13%. Для получения выплаты родители должны быть налоговыми резидентами РФ и не иметь задолженности по алиментам. Дети должны быть несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно. "При расчете вычета используется прожиточный минимум, предшествующий году подачи заявления на налоговый вычет. Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причем сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты (социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, стандартные)", - уточнила эксперт.

https://ria.ru/20240823/posobiya-1967920322.html

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владимир путин, россия