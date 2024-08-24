Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vyplaty-1968188072.html
Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей
Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей - РИА Новости, 24.08.2024
Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей
Семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату, рассказала РИА... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T03:19
2024-08-24T03:19
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату, рассказала РИА Новости младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк. В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей - они смогут воспользоваться льготой с 2026 года. По данным министерства труда и социальной защиты, предполагается охватить выплатой примерно четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей. На это потребуется более 100 миллиардов рублей. "На получение (семейной налоговой - ред.) выплаты могут претендовать работающие родители в семьях с двумя и более детьми, которые имеют среднедушевой месячный доход в размере, не превышающем 1,5 прожиточных минимума в регионе. Он будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи", - сказала Осаволюк. Она объяснила, что семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Ставка НДФЛ для них составит 6% вместо 13%. Для получения выплаты родители должны быть налоговыми резидентами РФ и не иметь задолженности по алиментам. Дети должны быть несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно. "При расчете вычета используется прожиточный минимум, предшествующий году подачи заявления на налоговый вычет. Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причем сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты (социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, стандартные)", - уточнила эксперт.
https://ria.ru/20240823/posobiya-1967920322.html
https://ria.ru/20240822/vyplaty-1967746969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Эксперт рассказала о новой ежегодной выплате для российских семей

Эксперт Осаволюк: с 2026 года некоторые семьи получат новую налоговую выплату

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми и доходом не более 1,5 прожиточных минимумов смогут с 2026 года ежегодно получать семейную налоговую выплату, рассказала РИА Новости младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.
В середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей - они смогут воспользоваться льготой с 2026 года. По данным министерства труда и социальной защиты, предполагается охватить выплатой примерно четыре миллиона семей, которые воспитывают десять миллионов детей. На это потребуется более 100 миллиардов рублей.
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В Госдуму внесут проект о выплатах пособий по безработице предпенсионерам
Вчера, 00:53
"На получение (семейной налоговой - ред.) выплаты могут претендовать работающие родители в семьях с двумя и более детьми, которые имеют среднедушевой месячный доход в размере, не превышающем 1,5 прожиточных минимума в регионе. Он будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи", - сказала Осаволюк.
Она объяснила, что семьи смогут вернуть часть выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Ставка НДФЛ для них составит 6% вместо 13%. Для получения выплаты родители должны быть налоговыми резидентами РФ и не иметь задолженности по алиментам. Дети должны быть несовершеннолетними или не старше 23 лет, если учатся очно.
"При расчете вычета используется прожиточный минимум, предшествующий году подачи заявления на налоговый вычет. Важно, что заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за годом исчисления и выплаты НДФЛ. Причем сначала нужно подать заявление на вычет по семейной выплате, а уже потом другие заявления на вычеты (социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, стандартные)", - уточнила эксперт.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Липецким педагогам увеличат единовременные выплаты
22 августа, 11:54
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала