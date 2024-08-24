https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

В ВВС США сделали новое заявление об Украине

В ВВС США сделали новое заявление об Украине - РИА Новости, 24.08.2024

В ВВС США сделали новое заявление об Украине

Белый дом не планирует поставлять Киеву истребители F-16, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью газете Helsingin Sanomat. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:14

2024-08-24T13:14

2024-08-24T13:14

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политика

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Белый дом не планирует поставлять Киеву истребители F-16, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью газете Helsingin Sanomat.Отвечая на вопрос о поставках самолетов, он опроверг планы по их передачи украинцам, заявив, что не знает об этом. При этом он допустил, что такой ход не исключен.F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, об этом 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.

https://ria.ru/20240824/stranaua-1968214457.html

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в мире, киев, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, f-16, политика