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В ВВС США сделали новое заявление об Украине
В ВВС США сделали новое заявление об Украине - РИА Новости, 24.08.2024
В ВВС США сделали новое заявление об Украине
Белый дом не планирует поставлять Киеву истребители F-16, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью газете Helsingin Sanomat. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:14
2024-08-24T13:14
2024-08-24T13:14
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Белый дом не планирует поставлять Киеву истребители F-16, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в интервью газете Helsingin Sanomat.Отвечая на вопрос о поставках самолетов, он опроверг планы по их передачи украинцам, заявив, что не знает об этом. При этом он допустил, что такой ход не исключен.F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, об этом 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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В мире, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, F-16, Политика
В ВВС США сделали новое заявление об Украине
Министр ВВС США Кендалл: у нас нет планов поставлять Украине истребители F-16