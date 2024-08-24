Вучич пообещал не допустить насильственной смены власти в Сербии
Вучич: в Сербии больше не допустят свержения власти, как было с Милошевичем
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 авг — РИА Новости. Сербия больше не допустит насильственной смены власти, заявил президент республики Александр Вучич.
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"Сколько еще раз будете обманывать народ, что будете на улице решать проблемы, потому что политики и программы у вас нет. Но я вам сейчас говорю — вам это ни разу не удастся. Никакого 5 октября (2000 года, свержение экс-президента Слободана Милошевича, Вучич тогда был министром информации. — Прим. ред.) больше никогда не будет в Сербии", — сказал он в беседе с журналистами.
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По словам главы государства, Сербия достаточно созрела, чтобы не допустить насильственного захвата власти как отечественной оппозицией, так и силами извне. Вучич повторил, что из-за рубежа вливаются сотни миллионов и даже миллиарды евро в оппозиционные НКО и массмедиа. При этом он отверг обвинения в поддержке его правления со стороны России.
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"Я — кто угодно, только не русский агент. Или чей-либо агент. И, в отличие от других, президента республики не финансирует никто извне. Мой бюджет относительно малый, никто меня извне не финансирует", — подчеркнул сербский лидер.
Вучич указал, что протесты против добычи содержащего литий минерала на западе страны пошли на спад. Попытки демонстрантов блокировать главный железнодорожный вокзал Белграда, другие станции и транспортные узлы он назвал нападением на конституционный порядок. По словам президента, никакого плана действий на сентябрь у организаторов протестов нет, ожидается, когда они вернутся из отпусков, "наевшись морских деликатесов и наплававшись среди кораллов".
Вице-премьер Сербии Александр Вулин на прошлой неделе заявил в интервью РИА Новости, что Запад с помощью новой волны протестов готовит для Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге.
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В ночь на 11 августа демонстранты заблокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также Центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на акции близ важнейших государственных учреждений.
В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4%, на первом этапе — на 4% по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка).
Власти страны подчеркнули, что экспертам еще предстоит оценить риски этого проекта. Они также допустили проведение референдума по этому вопросу и заявили, что в случае одобрения добыча начнется не ранее чем через 2,5 года. Тем не менее вскоре в республике начались массовые выступления активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ.
Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.