https://ria.ru/20240824/vuchich-1968246770.html

Вучич пообещал не допустить насильственной смены власти в Сербии

Вучич пообещал не допустить насильственной смены власти в Сербии - РИА Новости, 24.08.2024

Вучич пообещал не допустить насильственной смены власти в Сербии

Сербия больше не допустит насильственной смены власти, заявил президент республики Александр Вучич. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:57

2024-08-24T15:57

2024-08-24T16:26

в мире

сербия

гаага

россия

александр вучич

слободан милошевич

александр вулин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 24 авг — РИА Новости. Сербия больше не допустит насильственной смены власти, заявил президент республики Александр Вучич. "Сколько еще раз будете обманывать народ, что будете на улице решать проблемы, потому что политики и программы у вас нет. Но я вам сейчас говорю — вам это ни разу не удастся. Никакого 5 октября (2000 года, свержение экс-президента Слободана Милошевича, Вучич тогда был министром информации. — Прим. ред.) больше никогда не будет в Сербии", — сказал он в беседе с журналистами.По словам главы государства, Сербия достаточно созрела, чтобы не допустить насильственного захвата власти как отечественной оппозицией, так и силами извне. Вучич повторил, что из-за рубежа вливаются сотни миллионов и даже миллиарды евро в оппозиционные НКО и массмедиа. При этом он отверг обвинения в поддержке его правления со стороны России."Я — кто угодно, только не русский агент. Или чей-либо агент. И, в отличие от других, президента республики не финансирует никто извне. Мой бюджет относительно малый, никто меня извне не финансирует", — подчеркнул сербский лидер.Вучич указал, что протесты против добычи содержащего литий минерала на западе страны пошли на спад. Попытки демонстрантов блокировать главный железнодорожный вокзал Белграда, другие станции и транспортные узлы он назвал нападением на конституционный порядок. По словам президента, никакого плана действий на сентябрь у организаторов протестов нет, ожидается, когда они вернутся из отпусков, "наевшись морских деликатесов и наплававшись среди кораллов".Вице-премьер Сербии Александр Вулин на прошлой неделе заявил в интервью РИА Новости, что Запад с помощью новой волны протестов готовит для Вучича то же, что устроил экс-президенту Слободану Милошевичу, который был свергнут и умер в заключении в Гааге. В ночь на 11 августа демонстранты заблокировали мост на международной трассе Будапешт — Салоники, а также Центральный железнодорожный вокзал и станцию Новый Белград. По данным МВД, в протестах участвовали около 27 тысяч человек, 14 задержали за уголовные преступления, троих — за административные правонарушения, а двоих иностранцев — за присутствие на акции близ важнейших государственных учреждений. В июле власти Сербии подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей. По словам Вучича, это принесет республике не менее шести миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. В случае создания полного цикла производства сербский ВВП вырастет на 16,4%, на первом этапе — на 4% по сравнению с 2023-м (около 75 миллиардов долларов, по данным Всемирного банка).Власти страны подчеркнули, что экспертам еще предстоит оценить риски этого проекта. Они также допустили проведение референдума по этому вопросу и заявили, что в случае одобрения добыча начнется не ранее чем через 2,5 года. Тем не менее вскоре в республике начались массовые выступления активистов экологических движений, которые поддержали прозападная оппозиция и СМИ. Вучич в обращении к гражданам заявил 11 августа, что протесты против планов по добыче лития в Сербии подогревают некие силы на Западе и медиамагнат сербского происхождения Драган Шолак, владеющий медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан.

https://ria.ru/20240821/serbiya-1967370734.html

https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965599182.html

сербия

гаага

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, гаага, россия, александр вучич, слободан милошевич, александр вулин, евросоюз, всемирный банк