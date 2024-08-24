https://ria.ru/20240824/vuchich-1968242494.html

Вучич объяснил скрытность визита в Сербию директора ЦРУ

Вучич объяснил скрытность визита в Сербию директора ЦРУ - РИА Новости, 24.08.2024

Вучич объяснил скрытность визита в Сербию директора ЦРУ

Президент Сербии Александр Вучич объяснил в субботу, почему официально не сообщалось о содержании и самом факте визита в Сербию директора ЦРУ Уильяма Бернса. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:23

2024-08-24T15:23

2024-08-24T15:24

в мире

сербия

косово

приштина

александр вучич

уильям бернс

альбин курти

центральное разведывательное управление (цру)

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БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил в субботу, почему официально не сообщалось о содержании и самом факте визита в Сербию директора ЦРУ Уильяма Бернса. Директор ЦРУ ранее посетил Боснию и Герцеговину (БиГ), где по словам президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика обсуждал с руководством страны борьбу с терроризмом и разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой. По данным сербских оппозиционных СМИ, Бернс затем приехал в Белград, официально о его визите в Сербию и программе поездки не сообщалось. "У нас были очень полезные и хорошие разговоры. Смеюсь над теми, кто говорит, что в БиГ это выглядело прозрачно, а в Сербии – скрытно. Говорите с вашими гостями и видите, хотят ли они внимания общественности или нет. Обычно, когда говорите с шефами спецслужб или устроите момент для фотографии или ничего. Никогда не бывает никаких заявлений или чего-то подобного. Мы как серьезное государство и американцы как самая серьезная страна в мире наряду с КНР, посчитали, что это лучший возможный способ освещения визита", - заявил журналистам Вучич. Он кратко повторил, что обсудил с главой ЦРУ темы, важные для будущего региона и Сербии, встреча была "полезной, пристойной и важной". В пятницу Бернс посетил самопровозглашенную республику Косово, где встречался с "президентом" Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти. Курти затем написал в соцсетях, что заверил директора ЦРУ в приверженности Приштины укреплению отношений с США и пути к членству в НАТО и ЕС. Он также сообщил главе американской спецслужбы, что Приштина выделила 11,1% годового бюджета "МВД" и "минобороны". В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html

https://ria.ru/20240817/serbija-1966766270.html

сербия

косово

приштина

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в мире, сербия, косово, приштина, александр вучич, уильям бернс, альбин курти, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз