Вучич объяснил скрытность визита в Сербию директора ЦРУ
Вучич объяснил, почему не сообщалось о визите директора ЦРУ в Сербию
© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил в субботу, почему официально не сообщалось о содержании и самом факте визита в Сербию директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Директор ЦРУ ранее посетил Боснию и Герцеговину (БиГ), где по словам президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика обсуждал с руководством страны борьбу с терроризмом и разногласия между официальными Сараево и Баня-Лукой. По данным сербских оппозиционных СМИ, Бернс затем приехал в Белград, официально о его визите в Сербию и программе поездки не сообщалось.
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"У нас были очень полезные и хорошие разговоры. Смеюсь над теми, кто говорит, что в БиГ это выглядело прозрачно, а в Сербии – скрытно. Говорите с вашими гостями и видите, хотят ли они внимания общественности или нет. Обычно, когда говорите с шефами спецслужб или устроите момент для фотографии или ничего. Никогда не бывает никаких заявлений или чего-то подобного. Мы как серьезное государство и американцы как самая серьезная страна в мире наряду с КНР, посчитали, что это лучший возможный способ освещения визита", - заявил журналистам Вучич.
Он кратко повторил, что обсудил с главой ЦРУ темы, важные для будущего региона и Сербии, встреча была "полезной, пристойной и важной".
В пятницу Бернс посетил самопровозглашенную республику Косово, где встречался с "президентом" Вьосой Османи и "премьером" Альбином Курти. Курти затем написал в соцсетях, что заверил директора ЦРУ в приверженности Приштины укреплению отношений с США и пути к членству в НАТО и ЕС. Он также сообщил главе американской спецслужбы, что Приштина выделила 11,1% годового бюджета "МВД" и "минобороны".
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
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