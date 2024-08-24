Вучич высказался о ситуации с хранением радиоактивных отходов в Сербии
Вучич опроверг опасения, что Франция будет хранить радиоактивные отходы в Сербии
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Глава сербского государства в начале апреля сообщил в ходе визита в Париж, что руководство Сербии начало стратегические разговоры с госкомпанией EDF (Электрисите де Франс), крупнейшим оператором АЭС по вопросу атомной энергии. Делегация правительства Сербии тогда подписала с французской энергетической госкомпанией меморандум о взаимопонимании и установлении рамок "для долгосрочного диалога в области энергетики".
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В субботу сербские журналисты в контексте предстоящего 29-30 августа визита в Белград президента Франции Эммануэля Макрона попросили Вучича прокомментировать опасения политических оппонентов в том, что Сербия станет местом хранения французских ядерных отходов.
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"Неважно, насколько ложь ненормальна и далека от истины, они все равно будут повторять ее миллион раз… Они говорят: заявленное сотрудничество с французской энергетической компанией EDF, анонсированные проекты по обеспечению электроэнергии при помощи атомной энергетики, означают ли они, что Франция должна будет разместить (в Сербии – ред.) ядерные отходы? Это настолько глупо и бессмысленно, что у меня нет слов", - отметил сербский лидер.
По его словам, на этом примере видно, что политические оппоненты постоянно вбрасывают в общественное поле безосновательные подозрения и обвинения в его адрес.
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"Моя, не их идея была в том, чтобы разговаривать с EDF, одной из мощнейших европейских компаний, которая смогла обеспечить Францию достаточным количеством электроэнергии благодаря именно атомной энергетике. У нас всегда было пугливое и глупое сербское руководство в бывшей Югославии, поэтому хорваты и словенцы нас обманули, что возьмут на себя риски по строительству АЭС "Кршко", а на деле обеспечили себя на 50-60 лет чистой электроэнергией", - подчеркнул Вучич.
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АЭС "Кршко" (NEK) в Словении в октябре прошлого года сообщила о временной профилактической остановке в связи с утечкой внутри защитной оболочки, которая не представляет угрозы для сотрудников, населения и окружающей среды. В ноябре 2023 года была возобновлена с постепенным набором мощности.
"Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов.
В феврале 2017 года АЭС "Кршко" автоматически прекратила работу из-за проблем с водоснабжением. Оператор тогда исключил какую-либо возможность утечки радиации. В июне 2015 года NEK была приостановлена в профилактических целях из-за технических проблем в системе контроля температур в системе охлаждения реактора. В ходе планового ремонта в октябре 2013 года были выявлены повреждения топливных стержней из-за "усталости материала".