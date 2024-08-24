Рейтинг@Mail.ru
Вучич высказался о ситуации с хранением радиоактивных отходов в Сербии - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vuchich-1968236740.html
Вучич высказался о ситуации с хранением радиоактивных отходов в Сербии
Вучич высказался о ситуации с хранением радиоактивных отходов в Сербии - РИА Новости, 24.08.2024
Вучич высказался о ситуации с хранением радиоактивных отходов в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:36
2024-08-24T14:36
в мире
сербия
франция
югославия
александр вучич
эммануэль макрон
edf
westinghouse electric
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Глава сербского государства в начале апреля сообщил в ходе визита в Париж, что руководство Сербии начало стратегические разговоры с госкомпанией EDF (Электрисите де Франс), крупнейшим оператором АЭС по вопросу атомной энергии. Делегация правительства Сербии тогда подписала с французской энергетической госкомпанией меморандум о взаимопонимании и установлении рамок "для долгосрочного диалога в области энергетики". В субботу сербские журналисты в контексте предстоящего 29-30 августа визита в Белград президента Франции Эммануэля Макрона попросили Вучича прокомментировать опасения политических оппонентов в том, что Сербия станет местом хранения французских ядерных отходов. "Неважно, насколько ложь ненормальна и далека от истины, они все равно будут повторять ее миллион раз… Они говорят: заявленное сотрудничество с французской энергетической компанией EDF, анонсированные проекты по обеспечению электроэнергии при помощи атомной энергетики, означают ли они, что Франция должна будет разместить (в Сербии – ред.) ядерные отходы? Это настолько глупо и бессмысленно, что у меня нет слов", - отметил сербский лидер. По его словам, на этом примере видно, что политические оппоненты постоянно вбрасывают в общественное поле безосновательные подозрения и обвинения в его адрес. "Моя, не их идея была в том, чтобы разговаривать с EDF, одной из мощнейших европейских компаний, которая смогла обеспечить Францию достаточным количеством электроэнергии благодаря именно атомной энергетике. У нас всегда было пугливое и глупое сербское руководство в бывшей Югославии, поэтому хорваты и словенцы нас обманули, что возьмут на себя риски по строительству АЭС "Кршко", а на деле обеспечили себя на 50-60 лет чистой электроэнергией", - подчеркнул Вучич. АЭС "Кршко" (NEK) в Словении в октябре прошлого года сообщила о временной профилактической остановке в связи с утечкой внутри защитной оболочки, которая не представляет угрозы для сотрудников, населения и окружающей среды. В ноябре 2023 года была возобновлена с постепенным набором мощности. "Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов. В феврале 2017 года АЭС "Кршко" автоматически прекратила работу из-за проблем с водоснабжением. Оператор тогда исключил какую-либо возможность утечки радиации. В июне 2015 года NEK была приостановлена в профилактических целях из-за технических проблем в системе контроля температур в системе охлаждения реактора. В ходе планового ремонта в октябре 2013 года были выявлены повреждения топливных стержней из-за "усталости материала".
https://ria.ru/20240816/magate-1966572557.html
https://ria.ru/20240722/indija-1961181577.html
https://ria.ru/20240710/aes-1958685423.html
сербия
франция
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, франция, югославия, александр вучич, эммануэль макрон, edf, westinghouse electric
В мире, Сербия, Франция, Югославия, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, EDF, Westinghouse Electric
Вучич высказался о ситуации с хранением радиоактивных отходов в Сербии

Вучич опроверг опасения, что Франция будет хранить радиоактивные отходы в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Глава сербского государства в начале апреля сообщил в ходе визита в Париж, что руководство Сербии начало стратегические разговоры с госкомпанией EDF (Электрисите де Франс), крупнейшим оператором АЭС по вопросу атомной энергии. Делегация правительства Сербии тогда подписала с французской энергетической госкомпанией меморандум о взаимопонимании и установлении рамок "для долгосрочного диалога в области энергетики".
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку 25 тонн радиоактивной воды
16 августа, 12:44
В субботу сербские журналисты в контексте предстоящего 29-30 августа визита в Белград президента Франции Эммануэля Макрона попросили Вучича прокомментировать опасения политических оппонентов в том, что Сербия станет местом хранения французских ядерных отходов.
«
"Неважно, насколько ложь ненормальна и далека от истины, они все равно будут повторять ее миллион раз… Они говорят: заявленное сотрудничество с французской энергетической компанией EDF, анонсированные проекты по обеспечению электроэнергии при помощи атомной энергетики, означают ли они, что Франция должна будет разместить (в Сербии – ред.) ядерные отходы? Это настолько глупо и бессмысленно, что у меня нет слов", - отметил сербский лидер.
По его словам, на этом примере видно, что политические оппоненты постоянно вбрасывают в общественное поле безосновательные подозрения и обвинения в его адрес.
«
"Моя, не их идея была в том, чтобы разговаривать с EDF, одной из мощнейших европейских компаний, которая смогла обеспечить Францию достаточным количеством электроэнергии благодаря именно атомной энергетике. У нас всегда было пугливое и глупое сербское руководство в бывшей Югославии, поэтому хорваты и словенцы нас обманули, что возьмут на себя риски по строительству АЭС "Кршко", а на деле обеспечили себя на 50-60 лет чистой электроэнергией", - подчеркнул Вучич.
Радиоактивный вулканический песок, обнаруженный таможенниками в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Во Внуково у пассажирки изъяли радиоактивный песок
22 июля, 12:26
АЭС "Кршко" (NEK) в Словении в октябре прошлого года сообщила о временной профилактической остановке в связи с утечкой внутри защитной оболочки, которая не представляет угрозы для сотрудников, населения и окружающей среды. В ноябре 2023 года была возобновлена с постепенным набором мощности.
"Кршко" - единственная на территории бывшей Югославии атомная электростанция, которая была запущена в 1983 году. АЭС работает на единственном блоке с реактором типа PWR американской компании Westinghouse мощностью 700 мегаватт и снабжает 20% словенских и 15% хорватских потребностей в электроэнергии. Ресурс станции был рассчитан до 2023 года, но руководство в Загребе и Любляне продлило эксплуатацию до 2043 года, несмотря на протесты экологов.
В феврале 2017 года АЭС "Кршко" автоматически прекратила работу из-за проблем с водоснабжением. Оператор тогда исключил какую-либо возможность утечки радиации. В июне 2015 года NEK была приостановлена в профилактических целях из-за технических проблем в системе контроля температур в системе охлаждения реактора. В ходе планового ремонта в октябре 2013 года были выявлены повреждения топливных стержней из-за "усталости материала".
Опытно-промышленная эксплуатация ядерного топлива с минорными актинидами - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
На Белоярской АЭС впервые начали сжигать опасные радиоактивные отходы
10 июля, 10:33
 
В миреСербияФранцияЮгославияАлександр ВучичЭммануэль МакронEDFWestinghouse Electric
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала