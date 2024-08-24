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Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vsu-1968287656.html
Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти
Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти - РИА Новости, 24.08.2024
Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти
Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили в областной администрации. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:03
2024-08-24T22:03
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
россия
сумская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили в областной администрации. "Сегодня, 24 августа враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации. Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ru/20240823/vsu-1968140911.html
https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html
сумы
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в мире, сумы, россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Сумская область
Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти

Власти: инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили в областной администрации.
«
"Сегодня, 24 августа враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации.
Украинские военные. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
ВСУ нанесли удары по пяти селам в Белгородской области
23 августа, 18:51
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Табличка с надписью Курск 108 км на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыРоссияСумская область
 
 
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