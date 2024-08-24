Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти
Власти: инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили в областной администрации.
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"Сегодня, 24 августа враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации.
ВСУ нанесли удары по пяти селам в Белгородской области
23 августа, 18:51
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.