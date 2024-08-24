https://ria.ru/20240824/vsu-1968287656.html

Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти

Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти - РИА Новости, 24.08.2024

Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили местные власти

Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили в областной администрации. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:03

2024-08-24T22:03

2024-08-24T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

россия

сумская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в городе Сумы, сообщили в областной администрации. "Сегодня, 24 августа враг нанес авиационный удар по инфраструктуре областного центра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сумской областной администрации. Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Сумах. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://radiosputnik.ru/20240823/vsu-1968140911.html

https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html

сумы

россия

сумская область

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в мире, сумы, россия, сумская область