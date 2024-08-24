Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vsu-1968279074.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили 18 минометных расчетов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:31
2024-08-24T20:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_8398a5556cab67c682df839c43253b8e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили 18 минометных расчетов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходная артиллерийская установка AS-90, а также 18 минометных расчетов", - сказал он. Кроме того, расчетами ПВО группировки уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Противник также потерял 11 пунктов управления БПЛА.
https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964599788_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f816a62861446327627ca6c59477362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ

Группировка ВС России "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили 18 минометных расчетов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходная артиллерийская установка AS-90, а также 18 минометных расчетов", - сказал он.
Кроме того, расчетами ПВО группировки уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Противник также потерял 11 пунктов управления БПЛА.
Табличка с надписью Курск 108 км на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала