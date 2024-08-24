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Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили 18 минометных расчетов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:31
2024-08-24T20:31
2024-08-24T20:31
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" за минувшие сутки уничтожили 18 минометных расчетов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены самоходная артиллерийская установка AS-90, а также 18 минометных расчетов", - сказал он. Кроме того, расчетами ПВО группировки уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа. Противник также потерял 11 пунктов управления БПЛА.
https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html
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вооруженные силы украины
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Группировка "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ
Группировка ВС России "Запад" за сутки уничтожила 18 минометных расчетов ВСУ