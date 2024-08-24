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В Германии сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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13:19 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html
В Германии сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
В Германии сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
В Германии сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области
У операции Вооруженных сил Украины в Курской области нет военно-стратегической пользы, заявил военный эксперт Хендрик Реммель в интервью ZDF. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:19
2024-08-24T13:19
в мире
курская область
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
германия
политика
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. У операции Вооруженных сил Украины в Курской области нет военно-стратегической пользы, заявил военный эксперт Хендрик Реммель в интервью ZDF."Русские не вывели ни одной существенной боевой единицы из своего оперативного центра тяжести. Они по-прежнему оказывают сильное давление на Донбасс. И поэтому военно-стратегическая польза от этого наступления минимальна или вообще отсутствует", — указал специалист.Реммель также считает, что такой операцией украинское руководство хотело подать Западу сигнал о необходимости новых поставок военной помощи.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html
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в мире, курская область, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, германия, политика
В мире, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Германия, Политика
В Германии сделали предупреждение Украине из-за операции в Курской области

Эксперт Реммель: у операции ВСУ в Курской области нет стратегической пользы

© РИА НовостиТехника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. У операции Вооруженных сил Украины в Курской области нет военно-стратегической пользы, заявил военный эксперт Хендрик Реммель в интервью ZDF.
«
"Русские не вывели ни одной существенной боевой единицы из своего оперативного центра тяжести. Они по-прежнему оказывают сильное давление на Донбасс. И поэтому военно-стратегическая польза от этого наступления минимальна или вообще отсутствует", — указал специалист.
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Реммель также считает, что такой операцией украинское руководство хотело подать Западу сигнал о необходимости новых поставок военной помощи.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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В миреКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГерманияПолитика
 
 
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