https://ria.ru/20240824/vostok-1968225757.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.08.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:14
2024-08-24T13:14
2024-08-24T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что силы "Востока" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции", - уточнили в МО.
https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"