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Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.08.2024
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13:14 24.08.2024 (обновлено: 13:21 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/vostok-1968225757.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.08.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:14
2024-08-24T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что силы "Востока" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции", - уточнили в МО.
https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что силы "Востока" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны.
"ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции", - уточнили в МО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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