https://ria.ru/20240824/vostok-1968225757.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 24.08.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:14

2024-08-24T13:14

2024-08-24T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 130 военнослужащих и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что силы "Востока" отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155 мм гаубицы "Caesar" производства Франции", - уточнили в МО.

https://ria.ru/20240824/vvs-1968225438.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, вооруженные силы украины