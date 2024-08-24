Рейтинг@Mail.ru
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vks-1968291632.html
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:58
2024-08-24T22:58
в мире
россия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599301748_0:0:3438:1934_1920x0_80_0_0_d77264fef3f9db896a5bdae4cafa1645.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Двадцать третьего августа ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", - сказал он. Игнасюк добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано.
https://ria.ru/20240824/ssha-1968185044.html
россия
эт-танф
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599301282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc8b1d2e5643fe551c5bf30f81bb229b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийский вертолет в Сирии
Российский вертолет в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российский вертолет в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"Двадцать третьего августа ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", - сказал он.
Игнасюк добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано.
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
США заявили о ликвидации высокопоставленного члена "Хуррас ад-Дин" в Сирии
Вчера, 01:44
 
В миреРоссияЭт-ТанфВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала