https://ria.ru/20240824/vks-1968291632.html

ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024

ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T22:58

2024-08-24T22:58

2024-08-24T22:58

в мире

россия

эт-танф

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Двадцать третьего августа ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", - сказал он. Игнасюк добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано.

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в мире, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии