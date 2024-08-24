https://ria.ru/20240824/vks-1968291632.html
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.08.2024
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T22:58
2024-08-24T22:58
2024-08-24T22:58
в мире
россия
эт-танф
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599301748_0:0:3438:1934_1920x0_80_0_0_d77264fef3f9db896a5bdae4cafa1645.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Воздушно-космические силы России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Двадцать третьего августа ударами ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни "Белая", - сказал он. Игнасюк добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок не зафиксировано.
https://ria.ru/20240824/ssha-1968185044.html
россия
эт-танф
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599301282_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc8b1d2e5643fe551c5bf30f81bb229b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф