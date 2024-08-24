Российский посол прокомментировал программу льготных рабочих виз Венгрии
Посол Станиславов: льготные рабочие визы Венгрии ориентированы на специалистов
Города мира. Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Программа льготных рабочих виз Венгрии для россиян и белорусов ориентирована на специалистов, таких как работники проекта АЭС "Пакш-2", и не предполагает облегченного порядка въезда в страну, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
Дипломат отметил, что венгерская программа "Национальная карта", в которую недавно были включены россияне и белорусы, предусматривает "упрощенную по сравнению со стандартной процедуру оформления разрешений на временное проживание для высококвалифицированных специалистов" из определенных стран и действует уже больше года.
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"Упомянутый перечень стран периодически пересматривается венгерскими властями, когда есть потребность в привлечении в страну специалистов, обладающих определенными квалификацией и компетенциями. Например, такого рода специалисты востребованы при реализации проекта "Пакш-2", - сказал Станиславов.
По его словам, ажиотаж вокруг включения в перечень граждан России и Белоруссии со стороны "отдельных европейских политиков, а также некоторых журналистов, которые, не разобравшись в деталях, стали писать об облегченном для россиян и белорусов въезде в Венгрию" необоснован, потому что "ничего подобного здесь не происходит".
Посол упомянул ответное письмо главы МВД Венгрии Шандора Пинтера Еврокомиссии, в котором подчеркивается, что все процедуры проверки для обеспечения безопасности Венгрии и всей Шенгенской зоны осуществляются в прежнем режиме и "никаких преференций при оформлении карт гражданам России и Белоруссии нет", а также неоднократные высказывания главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что "заявления по этой теме, как правило звучащие из стран Балтии, не более чем "ложь ослеплённых войной политиков".
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.
Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств.
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