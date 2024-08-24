https://ria.ru/20240824/vengriya-1968199840.html

Российский посол прокомментировал программу льготных рабочих виз Венгрии

Российский посол прокомментировал программу льготных рабочих виз Венгрии - РИА Новости, 24.08.2024

Российский посол прокомментировал программу льготных рабочих виз Венгрии

Программа льготных рабочих виз Венгрии для россиян и белорусов ориентирована на специалистов, таких как работники проекта АЭС "Пакш-2", и не предполагает... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:19

2024-08-24T08:19

2024-08-24T08:19

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Программа льготных рабочих виз Венгрии для россиян и белорусов ориентирована на специалистов, таких как работники проекта АЭС "Пакш-2", и не предполагает облегченного порядка въезда в страну, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. Дипломат отметил, что венгерская программа "Национальная карта", в которую недавно были включены россияне и белорусы, предусматривает "упрощенную по сравнению со стандартной процедуру оформления разрешений на временное проживание для высококвалифицированных специалистов" из определенных стран и действует уже больше года. "Упомянутый перечень стран периодически пересматривается венгерскими властями, когда есть потребность в привлечении в страну специалистов, обладающих определенными квалификацией и компетенциями. Например, такого рода специалисты востребованы при реализации проекта "Пакш-2", - сказал Станиславов. По его словам, ажиотаж вокруг включения в перечень граждан России и Белоруссии со стороны "отдельных европейских политиков, а также некоторых журналистов, которые, не разобравшись в деталях, стали писать об облегченном для россиян и белорусов въезде в Венгрию" необоснован, потому что "ничего подобного здесь не происходит". Посол упомянул ответное письмо главы МВД Венгрии Шандора Пинтера Еврокомиссии, в котором подчеркивается, что все процедуры проверки для обеспечения безопасности Венгрии и всей Шенгенской зоны осуществляются в прежнем режиме и "никаких преференций при оформлении карт гражданам России и Белоруссии нет", а также неоднократные высказывания главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что "заявления по этой теме, как правило звучащие из стран Балтии, не более чем "ложь ослеплённых войной политиков". В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина. Опубликованный указ не вызывал реакции со стороны ЕС три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности в ЕС. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне. Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику ЕС в адрес Будапешта за упрощение въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств.

https://ria.ru/20240818/vengrija-1966870389.html

https://ria.ru/20240819/srok-1966956807.html

https://ria.ru/20240819/vizy-1967075802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, россия, белоруссия, манфред вебер, петер сийярто, эдгарс ринкевичс, евросоюз, шенгенская зона, аэс "пакш-2"