Дипломат спрогнозировал рост числа стран, выступающих за диалог с Россией
Посол в Венгрии: число стран, выступающих за диалог с Россией, будет расти
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Количество стран Евросоюза, выступающих за диалог с Россией подобно Венгрии, и их влияние в ЕС будут расти, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.
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"Очевидно, что в нынешних условиях влияние политических сил в Евросоюзе, ориентированных на национальные интересы, будет только расти, равно как и число его стран-членов, которые будут, как и Венгрия, выступать за диалог с Россией", - сказал Станиславов.
По его словам, формирование в Европарламенте третьей по численности фракции "Патриоты за Европу", "создание которой во многом является результатом личных усилий венгерского лидера", является одним из свидетельств "востребованности венгерской точки зрения".
Ранее глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, премьер Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию "Фидес", и глава чешской партии ANO экс-премьер Андрей Бабиш на пресс-конференции в Вене объявили о формировании политического альянса в Европейском парламенте. Всего на момент официального создания фракции в нее вошли 84 депутата из 14 партий, представляющих 12 стран. Орбан отмечал, что фракция намерена заключать альянсы с другими партиями и стать второй по величине в Европарламенте.
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
30 июня, 12:48