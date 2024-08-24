https://ria.ru/20240824/vengrija-1968241420.html

В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе

В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе - РИА Новости, 24.08.2024

В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе

В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:11

2024-08-24T15:11

2024-08-24T15:11

в мире

венгрия

европа

украина

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Об этом говорят меньше, чем стоило бы, но в Европе сложился огромный дефицит демократии... Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit. Министр отметил, что от юридических политических и экономических мер давления либеральный мейнстрим перешел "к физическому уничтожению" политиков, выступающих против него, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. По его словам, либеральный мейнстрим хочет создать "пост-суверенную эпоху, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения", однако Венгрия считает сохранение суверенитета "вопросом жизни и смерти" и будет дальше за это бороться. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

https://ria.ru/20240208/vengriya-1926126253.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, европа, украина, петер сийярто, виктор орбан, роберт фицо, нато