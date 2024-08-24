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В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе - РИА Новости, 24.08.2024
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15:11 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/vengrija-1968241420.html
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе - РИА Новости, 24.08.2024
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе
В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:11
2024-08-24T15:11
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Об этом говорят меньше, чем стоило бы, но в Европе сложился огромный дефицит демократии... Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit. Министр отметил, что от юридических политических и экономических мер давления либеральный мейнстрим перешел "к физическому уничтожению" политиков, выступающих против него, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. По его словам, либеральный мейнстрим хочет создать "пост-суверенную эпоху, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения", однако Венгрия считает сохранение суверенитета "вопросом жизни и смерти" и будет дальше за это бороться. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240208/vengriya-1926126253.html
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в мире, венгрия, европа, украина, петер сийярто, виктор орбан, роберт фицо, нато
В мире, Венгрия, Европа, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Роберт Фицо, НАТО
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе

Глава МИД Венгрии Сийярто: в Европе сложился огромный кризис демократии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Об этом говорят меньше, чем стоило бы, но в Европе сложился огромный дефицит демократии... Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit.
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Министр отметил, что от юридических политических и экономических мер давления либеральный мейнстрим перешел "к физическому уничтожению" политиков, выступающих против него, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа.
По его словам, либеральный мейнстрим хочет создать "пост-суверенную эпоху, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения", однако Венгрия считает сохранение суверенитета "вопросом жизни и смерти" и будет дальше за это бороться.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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В миреВенгрияЕвропаУкраинаПетер СийяртоВиктор ОрбанРоберт ФицоНАТО
 
 
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