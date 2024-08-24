https://ria.ru/20240824/vengrija-1968241420.html
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе - РИА Новости, 24.08.2024
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе
В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:11
2024-08-24T15:11
2024-08-24T15:11
в мире
венгрия
европа
украина
петер сийярто
виктор орбан
роберт фицо
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_0:40:3168:1822_1920x0_80_0_0_87f895eebb348017dfee98dd259bb059.jpg
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Об этом говорят меньше, чем стоило бы, но в Европе сложился огромный дефицит демократии... Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit. Министр отметил, что от юридических политических и экономических мер давления либеральный мейнстрим перешел "к физическому уничтожению" политиков, выступающих против него, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кандидата в президенты США Дональда Трампа. По его словам, либеральный мейнстрим хочет создать "пост-суверенную эпоху, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения", однако Венгрия считает сохранение суверенитета "вопросом жизни и смерти" и будет дальше за это бороться. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО на Украине, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу. Ранее Орбан заявлял, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
https://ria.ru/20240208/vengriya-1926126253.html
https://ria.ru/20240717/tramp-1960159363.html
венгрия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960420515_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_a2461e96f5700e140f67a9d3962d12a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, европа, украина, петер сийярто, виктор орбан, роберт фицо, нато
В мире, Венгрия, Европа, Украина, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Роберт Фицо, НАТО
В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе
Глава МИД Венгрии Сийярто: в Европе сложился огромный кризис демократии
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Об этом говорят меньше, чем стоило бы, но в Европе сложился огромный дефицит демократии... Характеризующий себя разноцветным, толерантным и готовым к принятию либеральный мейнстрим стремится к абсолютно диктаторской гегемонии и пытается вытеснить все другие способы мышления из политической и социальной среды", - сказал Сийярто, выступая на политическом фестивале Tranzit.
Министр отметил, что от юридических политических и экономических мер давления либеральный мейнстрим перешел "к физическому уничтожению" политиков, выступающих против него, напомнив о покушениях на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
и кандидата в президенты США Дональда Трампа
.
По его словам, либеральный мейнстрим хочет создать "пост-суверенную эпоху, в которой внешняя политика каждой страны не имеет значения", однако Венгрия считает сохранение суверенитета "вопросом жизни и смерти" и будет дальше за это бороться.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что если Венгрия хоть минимально примет участие в миссии НАТО
на Украине
, то потеряет важную часть своего суверенитета, потому что передаст командование своими войсками альянсу.
Ранее Орбан заявлял, что Брюссель
"не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем странам, которые на все требования Брюсселя отвечает "яволь", поэтому Будапешт
не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.