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Названы пять восстановленных усадеб, которые можно посетить в выходные

Названы пять восстановленных усадеб, которые можно посетить в выходные - РИА Новости, 24.08.2024

Названы пять восстановленных усадеб, которые можно посетить в выходные

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали пять недавно восстановленных усадеб, в которых можно РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:45

2024-08-24T04:45

2024-08-24T04:45

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, назвали пять недавно восстановленных усадеб, в которых можно провести незабываемые выходные, сообщает пресс-служба ВШБ.Асташово, Костромская областьГлавный дом известен как "Лесной терем". В конце XIX века, после отмены крепостного права, крестьянину Мартьяну Сазонову удалось хорошо заработать в Москве. Он посватался к девушке на 30 лет моложе, а в подарок построил сказочное здание — с резными башенками и витражами. Жениху нужно было продемонстрировать богатство, удивить соседей.Сегодня в доме там музей и гостиница, где можно окунуться в атмосферу XIX века: пожить среди подлинных предметов интерьера: завтракать в людской, пить чай из самовара на веранде, кататься на лодке по лесной реке, купаться в озере.Купеческий дом Марии Поповой, Рязанская областьДо революции это здание в поселке Елатьма принадлежало предпринимательнице Марии Поповой. Говорят, при входе всегда стоял стол со свежим хлебом. Строение восстанавливала на свои средства историк Татьяна Алимова: она решила вернуть им самобытную красоту. Экспонаты для интерьеров собирали несколько лет, а лепнина, паркет в нескольких комнатах и печи — подлинные. "Дом с характером" — так прозвали этот старинный особняк.Сейчас здесь музей, в котором проходят экскурсии и музыкальные вечера. Все предметы можно потрогать и даже поселиться в купеческих апартаментах. Гости могут поиграть на рояле, взять в библиотеке книгу и почитать в гостиной — пожить неспешной купеческой жизнью.Усадьба Щепочкиных, Калужская областьЭтот архитектурный комплекс в поселке Полотняный Завод выглядит немного по-английски — внушительный фасад, колонны, пруд. Роскошные залы и парадные столовые напоминают, что когда-то здесь гремели балы и приемы. На потолках сохранилась роспись конца XVIII века, фрески итальянских мастеров, лестницы, изразцовые печи. Реставраторы провели очень деликатную и бережную работу с культурными слоями — ведь усадьба успела побывать и конюшней, и школой.Сегодня интерьеры выглядят так, как будто XX век обошел здание стороной и запустения не было. В усадьбе - музей, проводятся экскурсии и мастер-классы.Репец, Липецкая областьИз руин возрождается усадьба Кожиных в селе Репец силами предпринимателя Алексея Шкрапкина и команды реставраторов. Архитектурный стиль - русский ампир. Здесь сохранилось несколько изразцовых печей и оригинальный декор из лепнины на потолках. Перед зданием разбит парк с прудом — единственный в Липецкой области, сохранивший старинную планировку.Здание в процессе реставрации, но гостей уже приглашают посетить главный дом.Усадьба Зацепиных, Ярославская областьКомплекс XIX века расположился в старинном Тутаеве, раньше называвшемся Романов-Борисоглебск.Главный дом возвышается на берегу Волги в окружении вековых лип. Гости могут прийти с экскурсией или забронировать проживание, погрузившись в атмосферу XVIII-XIX веков. С террасы открывается панорамный вид на реку, сосновый бор и величественный Воскресенский собор. На территории обитают овцы романовской породы.

https://ria.ru/20240624/usadby-1954333454.html

https://ria.ru/20240801/sergievposad-1954070624.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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