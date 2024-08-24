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Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/unichtozhenie-1968257981.html
Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ
Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры поражения нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БПЛА и барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:27
2024-08-24T17:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БПЛА и барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Как сообщает министерство, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение нескольких боевых бронированных машин ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевым машинам противника. "Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" и использованием различных боевых дронов, что подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Кадры объективного контроля и уничтожение бронемашин ВСУ
Российские военные уничтожили нескольких бронемашин ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет" и с использованием различных боевых дронов, кадры объективного контроля приводит Минобороны РФ
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ

Минобороны показало кадры поражения бронемашин ВСУ расчетами БПЛА и "Ланцетов"

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БПЛА и барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
Как сообщает министерство, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение нескольких боевых бронированных машин ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевым машинам противника.
«
"Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" и использованием различных боевых дронов, что подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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