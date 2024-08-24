https://ria.ru/20240824/unichtozhenie-1968257981.html

Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ

Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

Российские военные уничтожили несколько бронемашин ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры поражения нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БПЛА и барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:27

2024-08-24T17:27

2024-08-24T17:27

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения нескольких боевых бронированных машин ВСУ расчетами БПЛА и барражирующих боеприпасов "Ланцет" группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области. Как сообщает министерство, в ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение нескольких боевых бронированных машин ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевым машинам противника. "Обнаруженные цели были оперативно уничтожены с применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" и использованием различных боевых дронов, что подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968251419.html

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Кадры объективного контроля и уничтожение бронемашин ВСУ Российские военные уничтожили нескольких бронемашин ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет" и с использованием различных боевых дронов, кадры объективного контроля приводит Минобороны РФ 2024-08-24T17:27 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины