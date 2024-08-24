https://ria.ru/20240824/ukraina-1968258574.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:34
2024-08-24T17:34
2024-08-24T17:34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 17.14 мск, в Сумской и соседней Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://radiosputnik.ru/20240824/sumy-1968257714.html
https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Телеканал "Общественное": в городе Сумы прогремел взрыв