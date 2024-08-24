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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968258574.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:34
2024-08-24T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
харьковская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 17.14 мск, в Сумской и соседней Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. "В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://radiosputnik.ru/20240824/sumy-1968257714.html
https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html
сумы
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Дарья Буймова
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в мире, сумы, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Телеканал "Общественное": в городе Сумы прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации на 17.14 мск, в Сумской и соседней Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.
Украинские пожарные на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
В городе на северо-востоке Украины прогремел взрыв, сообщают СМИ
Вчера, 17:21
"В Сумах прозвучал взрыв", - говорится в сообщении "Общественного".
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаХарьковская область
 
 
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