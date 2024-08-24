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В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме - РИА Новости, 24.08.2024
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14:47 24.08.2024 (обновлено: 14:51 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968237852.html
В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме
В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме - РИА Новости, 24.08.2024
В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме
Ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая, заявил в субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T14:47
2024-08-24T14:51
в мире
жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая, заявил в субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что украинским властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными Украиной от союзников. "Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - приводит слова Галущенко агентство "РБК-Украина", Он добавил, что властям также предстоит решить вопрос с распределительной энергией и локальной генерацией, обеспечивающей питание критической инфраструктуры. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме

Министр энергетики Украины Галущенко: предстоящая зима будет сложнее предыдущей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник диспетчерского центра электростанции в центральной Украине
Сотрудник диспетчерского центра электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник диспетчерского центра электростанции в центральной Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая, заявил в субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он отметил, что украинским властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными Украиной от союзников.
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"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - приводит слова Галущенко агентство "РБК-Украина",
Он добавил, что властям также предстоит решить вопрос с распределительной энергией и локальной генерацией, обеспечивающей питание критической инфраструктуры.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.
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