В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме
Министр энергетики Украины Галущенко: предстоящая зима будет сложнее предыдущей
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСотрудник диспетчерского центра электростанции в центральной Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сотрудник диспетчерского центра электростанции в центральной Украине. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая, заявил в субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он отметил, что украинским властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными Украиной от союзников.
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"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - приводит слова Галущенко агентство "РБК-Украина",
Он добавил, что властям также предстоит решить вопрос с распределительной энергией и локальной генерацией, обеспечивающей питание критической инфраструктуры.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.