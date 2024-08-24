https://ria.ru/20240824/ukraina-1968237852.html

В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме

В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме - РИА Новости, 24.08.2024

В Минэнерго Украины призвали готовиться к сложной зиме

Ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая, заявил в субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T14:47

2024-08-24T14:47

2024-08-24T14:51

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жкх

украина

герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ближайшая зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая, заявил в субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он отметил, что украинским властям предстоит восстановить все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, полученными Украиной от союзников. "Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - приводит слова Галущенко агентство "РБК-Украина", Он добавил, что властям также предстоит решить вопрос с распределительной энергией и локальной генерацией, обеспечивающей питание критической инфраструктуры. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго