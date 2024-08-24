https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

Украина сжигает последние мосты

Украина сжигает последние мосты - РИА Новости, 24.08.2024

Украина сжигает последние мосты

Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:04

религия

аналитика

киев

украина

россия

русская православная церковь

вооруженные силы украины

московская патриархия

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Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.Так, разрушен был Крестовоздвиженский храм, возведенный в восемнадцатом веке. Крестоводвиженский храм — памятник регионального значения. От обстрелов пострадала и монашеская обитель — Горнальский Николаевский Белогорский монастырь (таково его полное название, пусть и длинновато, но знать его надо). Список может быть продолжен — в нем значатся церковь Рождества Пресвятой Богородицы, храм Святителя Феодосия и еще несколько церквей, храмов и часовен. Уж если и имеется, что рождает самые страшные ассоциации в нашей общей памяти, так это осквернение и уничтожение архитектурных реликвий православия во время Великой Отечественной войны. Никакой военной цели и ценности они не представляли, но били по ним гитлеровцы исключительно с целью расстрелять русскую душу и русскую духовность.На Руси деревенская церковь оставалась центром духовной жизни того мира, что существовал вокруг нее. Несмотря на насаждаемый атеизм и репрессии в отношении православного духовенства.На той же войне эту особенность подметил великий Константин Симонов в едва ли не самом своем знаменитом "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины":"Как будто за каждою русской околицей,Крестом своих рук ограждая живых,Всем миром сойдясь, наши прадеды молятсяЗа в бога не верящих внуков своих".Сегодня, помимо СВО, зона которой четко обозначена, как и ее цели, помимо противостояния, когда нас пытаются разорвать на части хищники-глобалисты, идет настоящая война идеологий. Веры и религии, присущие России искони и мирно сосуществующие веками, пытаются разорвать. Назовите это способом расшатать общество — и вы будете правы.По времени с нападением на Курскую область совпал (разница в несколько дней) выдвинутый Киевом законодательный запрет деятельности на Украине Русской православной церкви. Нетрудно предположить, что схожее решение готовится или будет подготовлено в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), пусть и вышедшей формально из Московской патриархии.Но духовные и братско-сестринские связи не в ведении мирян. И порвать их — закон не властен.Значит, теперь вот так. Значит, тому православию, которым крестился и сам великий киевский князь Владимир, и той вере, которой он крестил своих подданных, на Украине и в ее столице Киеве больше нет места. Как там не оказалось места для часовни, носящей имя князя Владимира и княгини Ольги. Часовня стояла на месте Десятинной церкви (иначе — храм Успения Пресвятой Богородицы), заложенной по прямому указанию князя Владимира.Вдаваться в причины, почему запрещают Русскую православную церковь, почему сносят часовню на месте храма Успения, разбираться в причинах, почему не раз, не два, не три, а практически постоянно и на протяжении длительного времени Киево-Печерская лавра становилась ареной сатанинского шабаша, в результате которого и монахи, и священнослужители РПЦ были вынуждены ее покинуть, — все равно что искать логику в поступках психопатической личности. Этот казус — для медиков.Но логику можно увидеть в другом.Прежде чем принять решение о запрете РПЦ, киевская депутация отправилась в Вашингтон. Помимо лоббистов, ратовавших за запрет, там — и именно на Капитолийском холме — была не слишком большая группа законодателей, считавших поведение киевских властей "преследованием верующих за убеждения". Более того, этот фактор — отказ в свободном вероисповедании — был веским резоном, чтобы Украине в следующих, еще не одобренных траншах военной и финансовой помощи отказать. Это, кстати характерная черта, когда вопрос сугубо внутреннего свойства Киеву требуется обсуждать и утверждать в США.Американцы не сказали ни да ни нет. Молчание было истолковано как знак согласия. Закон о запрете русского православия в городе — колыбели русского православия был принят.Постфактум высказались европейцы, умыв руки, как Понтий Пилат. Было сказано, что "Евросоюз ожидает, что Киев на фоне закона о возможном (sic!) запрете УПЦ (re-sic!) будет соблюдать право на свободу вероисповедания".При отобранных храмах, имуществе, церковной утвари, святынях, иконах. А это все, несомненно, произойдет — по истечении, как принято выражаться, "договора аренды".Молитесь себе на лужайке — видимо, так в переводе с еэсовского канцелярита и должен на самом деле звучать этот комментарий.Мораль, хоть это не вполне в жанре политического комментария, будет.И она следующая: православную веру на Руси и в большой исторической России пытались истребить практически все то время, что существовало русское государство. Сталкивать лбами прихожан разных вероучений тоже старались, и многократно.Не получилось первого, не удалось и второе.И в новом тысячелетии в России абсолютно мирно и спокойно уживаются все религии. Такова сила общей веры в процветание нашей Родины. И там, где будет разрушен храм, мы возведем — всем миром — несколько новых. И в том, что победный звон будет литься в небо с новых колоколен, у нас нет никаких сомнений. Обращая в тлен все земные и суетные запреты.

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967874048.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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