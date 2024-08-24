https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
Украина сжигает последние мосты
Украина сжигает последние мосты - РИА Новости, 24.08.2024
Украина сжигает последние мосты
Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:00
2024-08-24T08:00
2024-08-24T08:04
религия
аналитика
киев
украина
россия
русская православная церковь
вооруженные силы украины
московская патриархия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968126078_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_9bdd1e021da80a6e46d43feff098066a.jpg
Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.Так, разрушен был Крестовоздвиженский храм, возведенный в восемнадцатом веке. Крестоводвиженский храм — памятник регионального значения. От обстрелов пострадала и монашеская обитель — Горнальский Николаевский Белогорский монастырь (таково его полное название, пусть и длинновато, но знать его надо). Список может быть продолжен — в нем значатся церковь Рождества Пресвятой Богородицы, храм Святителя Феодосия и еще несколько церквей, храмов и часовен. Уж если и имеется, что рождает самые страшные ассоциации в нашей общей памяти, так это осквернение и уничтожение архитектурных реликвий православия во время Великой Отечественной войны. Никакой военной цели и ценности они не представляли, но били по ним гитлеровцы исключительно с целью расстрелять русскую душу и русскую духовность.На Руси деревенская церковь оставалась центром духовной жизни того мира, что существовал вокруг нее. Несмотря на насаждаемый атеизм и репрессии в отношении православного духовенства.На той же войне эту особенность подметил великий Константин Симонов в едва ли не самом своем знаменитом "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины":"Как будто за каждою русской околицей,Крестом своих рук ограждая живых,Всем миром сойдясь, наши прадеды молятсяЗа в бога не верящих внуков своих".Сегодня, помимо СВО, зона которой четко обозначена, как и ее цели, помимо противостояния, когда нас пытаются разорвать на части хищники-глобалисты, идет настоящая война идеологий. Веры и религии, присущие России искони и мирно сосуществующие веками, пытаются разорвать. Назовите это способом расшатать общество — и вы будете правы.По времени с нападением на Курскую область совпал (разница в несколько дней) выдвинутый Киевом законодательный запрет деятельности на Украине Русской православной церкви. Нетрудно предположить, что схожее решение готовится или будет подготовлено в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), пусть и вышедшей формально из Московской патриархии.Но духовные и братско-сестринские связи не в ведении мирян. И порвать их — закон не властен.Значит, теперь вот так. Значит, тому православию, которым крестился и сам великий киевский князь Владимир, и той вере, которой он крестил своих подданных, на Украине и в ее столице Киеве больше нет места. Как там не оказалось места для часовни, носящей имя князя Владимира и княгини Ольги. Часовня стояла на месте Десятинной церкви (иначе — храм Успения Пресвятой Богородицы), заложенной по прямому указанию князя Владимира.Вдаваться в причины, почему запрещают Русскую православную церковь, почему сносят часовню на месте храма Успения, разбираться в причинах, почему не раз, не два, не три, а практически постоянно и на протяжении длительного времени Киево-Печерская лавра становилась ареной сатанинского шабаша, в результате которого и монахи, и священнослужители РПЦ были вынуждены ее покинуть, — все равно что искать логику в поступках психопатической личности. Этот казус — для медиков.Но логику можно увидеть в другом.Прежде чем принять решение о запрете РПЦ, киевская депутация отправилась в Вашингтон. Помимо лоббистов, ратовавших за запрет, там — и именно на Капитолийском холме — была не слишком большая группа законодателей, считавших поведение киевских властей "преследованием верующих за убеждения". Более того, этот фактор — отказ в свободном вероисповедании — был веским резоном, чтобы Украине в следующих, еще не одобренных траншах военной и финансовой помощи отказать. Это, кстати характерная черта, когда вопрос сугубо внутреннего свойства Киеву требуется обсуждать и утверждать в США.Американцы не сказали ни да ни нет. Молчание было истолковано как знак согласия. Закон о запрете русского православия в городе — колыбели русского православия был принят.Постфактум высказались европейцы, умыв руки, как Понтий Пилат. Было сказано, что "Евросоюз ожидает, что Киев на фоне закона о возможном (sic!) запрете УПЦ (re-sic!) будет соблюдать право на свободу вероисповедания".При отобранных храмах, имуществе, церковной утвари, святынях, иконах. А это все, несомненно, произойдет — по истечении, как принято выражаться, "договора аренды".Молитесь себе на лужайке — видимо, так в переводе с еэсовского канцелярита и должен на самом деле звучать этот комментарий.Мораль, хоть это не вполне в жанре политического комментария, будет.И она следующая: православную веру на Руси и в большой исторической России пытались истребить практически все то время, что существовало русское государство. Сталкивать лбами прихожан разных вероучений тоже старались, и многократно.Не получилось первого, не удалось и второе.И в новом тысячелетии в России абсолютно мирно и спокойно уживаются все религии. Такова сила общей веры в процветание нашей Родины. И там, где будет разрушен храм, мы возведем — всем миром — несколько новых. И в том, что победный звон будет литься в небо с новых колоколен, у нас нет никаких сомнений. Обращая в тлен все земные и суетные запреты.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967874048.html
https://ria.ru/20240822/upts-1967895736.html
https://ria.ru/20240822/rpts-1967764651.html
https://ria.ru/20240822/konflikty-1967678231.html
https://ria.ru/20240822/rpts-1967775644.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, киев, украина, россия, русская православная церковь, вооруженные силы украины, московская патриархия, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украинская православная церковь киевского патриархата
Религия, Аналитика, Киев, Украина, Россия, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Московская Патриархия, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Украинская православная церковь Киевского патриархата
Почти одновременно с нападением ВСУ на Курскую область появились сообщения о том, что боевики, которыми командуют из Киева, там превращают в руины православные церкви.
Так, разрушен был Крестовоздвиженский храм, возведенный в восемнадцатом веке. Крестоводвиженский храм — памятник регионального значения. От обстрелов пострадала и монашеская обитель — Горнальский Николаевский Белогорский монастырь (таково его полное название, пусть и длинновато, но знать его надо). Список может быть продолжен — в нем значатся церковь Рождества Пресвятой Богородицы, храм Святителя Феодосия и еще несколько церквей, храмов и часовен. Уж если и имеется, что рождает самые страшные ассоциации в нашей общей памяти, так это осквернение и уничтожение архитектурных реликвий православия во время Великой Отечественной войны. Никакой военной цели и ценности они не представляли, но били по ним гитлеровцы исключительно с целью расстрелять русскую душу и русскую духовность.
На Руси деревенская церковь оставалась центром духовной жизни того мира, что существовал вокруг нее. Несмотря на насаждаемый атеизм и репрессии в отношении православного духовенства.
На той же войне эту особенность подметил великий Константин Симонов в едва ли не самом своем знаменитом "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины":
"Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих".
Сегодня, помимо СВО, зона которой четко обозначена, как и ее цели, помимо противостояния, когда нас пытаются разорвать на части хищники-глобалисты, идет настоящая война идеологий. Веры и религии, присущие России
искони и мирно сосуществующие веками, пытаются разорвать. Назовите это способом расшатать общество — и вы будете правы.
По времени с нападением на Курскую область совпал (разница в несколько дней) выдвинутый Киевом законодательный запрет деятельности на Украине Русской православной церкви
. Нетрудно предположить, что схожее решение готовится или будет подготовлено в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), пусть и вышедшей формально из Московской патриархии
.
Но духовные и братско-сестринские связи не в ведении мирян. И порвать их — закон не властен.
Значит, теперь вот так. Значит, тому православию, которым крестился и сам великий киевский князь Владимир, и той вере, которой он крестил своих подданных, на Украине и в ее столице Киеве больше нет места. Как там не оказалось места для часовни, носящей имя князя Владимира и княгини Ольги. Часовня стояла на месте Десятинной церкви (иначе — храм Успения Пресвятой Богородицы), заложенной по прямому указанию князя Владимира.
Вдаваться в причины, почему запрещают Русскую православную церковь, почему сносят часовню на месте храма Успения, разбираться в причинах, почему не раз, не два, не три, а практически постоянно и на протяжении длительного времени Киево-Печерская лавра становилась ареной сатанинского шабаша, в результате которого и монахи, и священнослужители РПЦ были вынуждены ее покинуть, — все равно что искать логику в поступках психопатической личности. Этот казус — для медиков.
Но логику можно увидеть в другом.
Прежде чем принять решение о запрете РПЦ, киевская депутация отправилась в Вашингтон
. Помимо лоббистов, ратовавших за запрет, там — и именно на Капитолийском холме — была не слишком большая группа законодателей, считавших поведение киевских властей "преследованием верующих за убеждения". Более того, этот фактор — отказ в свободном вероисповедании — был веским резоном, чтобы Украине в следующих, еще не одобренных траншах военной и финансовой помощи отказать. Это, кстати характерная черта, когда вопрос сугубо внутреннего свойства Киеву требуется обсуждать и утверждать в США
.
Американцы не сказали ни да ни нет. Молчание было истолковано как знак согласия. Закон о запрете русского православия в городе — колыбели русского православия был принят.
Постфактум высказались европейцы, умыв руки, как Понтий Пилат. Было сказано, что "Евросоюз ожидает, что Киев на фоне закона о возможном (sic!) запрете УПЦ (re-sic!) будет соблюдать право на свободу вероисповедания".
При отобранных храмах, имуществе, церковной утвари, святынях, иконах. А это все, несомненно, произойдет — по истечении, как принято выражаться, "договора аренды".
Молитесь себе на лужайке — видимо, так в переводе с еэсовского канцелярита и должен на самом деле звучать этот комментарий.
Мораль, хоть это не вполне в жанре политического комментария, будет.
И она следующая: православную веру на Руси и в большой исторической России пытались истребить практически все то время, что существовало русское государство. Сталкивать лбами прихожан разных вероучений тоже старались, и многократно.
Не получилось первого, не удалось и второе.
И в новом тысячелетии в России абсолютно мирно и спокойно уживаются все религии. Такова сила общей веры в процветание нашей Родины. И там, где будет разрушен храм, мы возведем — всем миром — несколько новых. И в том, что победный звон будет литься в небо с новых колоколен, у нас нет никаких сомнений. Обращая в тлен все земные и суетные запреты.