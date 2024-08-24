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"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html
"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:59
2024-08-24T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
сша
украина
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой ситуации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Стратегический резерв Украины в Курской области является единственным, который у них остался и в котором находятся их самые лучшие бойцы. Теперь он находится под угрозой из-за этого крошечного клина в сторону Курска. И Путин с ними разберется так же наверняка, как он собирается разобраться с линией фронта на севере. И все будет кончено", — сказал он.По словам Уилкерсона, США не планируют предпринимать каких-либо масштабных решений по Украине как минимум до проведения президентских выборов в ноябре."Загвоздка в том, что мы не сможем это прекратить и что еще так много людей погибнут &lt;…&gt;, потому что мы ждем выборов в Америке, прежде чем выйти из игры", — уточнил полковник.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240824/putin-1968234410.html
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в мире, курская область, сша, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, США, Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

Уилкерсон: США не смогут остановить потерю лучших резервов ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой ситуации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Стратегический резерв Украины в Курской области является единственным, который у них остался и в котором находятся их самые лучшие бойцы. Теперь он находится под угрозой из-за этого крошечного клина в сторону Курска. И Путин с ними разберется так же наверняка, как он собирается разобраться с линией фронта на севере. И все будет кончено", — сказал он.
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По словам Уилкерсона, США не планируют предпринимать каких-либо масштабных решений по Украине как минимум до проведения президентских выборов в ноябре.
"Загвоздка в том, что мы не сможем это прекратить и что еще так много людей погибнут <…>, потому что мы ждем выборов в Америке, прежде чем выйти из игры", — уточнил полковник.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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