https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html

"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 24.08.2024

"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области

ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:59

2024-08-24T15:59

2024-08-24T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

сша

украина

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой ситуации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Стратегический резерв Украины в Курской области является единственным, который у них остался и в котором находятся их самые лучшие бойцы. Теперь он находится под угрозой из-за этого крошечного клина в сторону Курска. И Путин с ними разберется так же наверняка, как он собирается разобраться с линией фронта на севере. И все будет кончено", — сказал он.По словам Уилкерсона, США не планируют предпринимать каких-либо масштабных решений по Украине как минимум до проведения президентских выборов в ноябре."Загвоздка в том, что мы не сможем это прекратить и что еще так много людей погибнут <…>, потому что мы ждем выборов в Америке, прежде чем выйти из игры", — уточнил полковник.Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240824/putin-1968234410.html

https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html

курская область

сша

украина

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в мире, курская область, сша, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины