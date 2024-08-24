"Путин разберется". В США сделали неожиданное заявление о Курской области
Уилкерсон: США не смогут остановить потерю лучших резервов ВСУ в Курской области
© Минобороны РоссииКадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
© Минобороны России
Кадр видео из приграничного района Курской области, где российские военнослужащие уничтожают технику и личный состав ВСУ
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой ситуации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Стратегический резерв Украины в Курской области является единственным, который у них остался и в котором находятся их самые лучшие бойцы. Теперь он находится под угрозой из-за этого крошечного клина в сторону Курска. И Путин с ними разберется так же наверняка, как он собирается разобраться с линией фронта на севере. И все будет кончено", — сказал он.
По словам Уилкерсона, США не планируют предпринимать каких-либо масштабных решений по Украине как минимум до проведения президентских выборов в ноябре.
"Загвоздка в том, что мы не сможем это прекратить и что еще так много людей погибнут <…>, потому что мы ждем выборов в Америке, прежде чем выйти из игры", — уточнил полковник.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.