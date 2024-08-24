https://ria.ru/20240824/ucheniya-1968287006.html
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне - РИА Новости, 24.08.2024
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне
Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:46
2024-08-24T21:46
2024-08-24T21:47
безопасность
белоруссия
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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне Ашулук. В субботу на аэродром Мачулищи под Минском прибыли участники оперативно-тактического учения, проходившего на полигоне Ашулук. Часть военнослужащих прибыла на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, остальные подразделения покинули Российскую Федерацию железнодорожным составом. "Венцом учения явились боевые пуски на полигоне Российской Федерации Ашулук. Проделана огромная работа по подготовке данного мероприятия, как в теоретическом плане, так и вооружения и техники... Работали по сложным мишеням. Все мишени были поражены нашими расчетами и экипажами авиации. Работали по воздушным целям. Очень успешно отработали. Работой очень доволен", - сказал он в интервью телеканалу минобороны "ВоенТВ". Лукьянович выразил уверенность, что весь личный состав на отлично выполнил задачи. "Могу с уверенностью сказать, что граница в воздушном пространстве в надежных руках", - сказал командующий. Двадцать третьего августа на российском полигоне Ашулук завершился очередной этап оперативно-тактического учения с соединениями и воинскими частями родов войск ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.
https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967933174.html
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безопасность, белоруссия
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне
Командующий ВВС Белоруссии: задачи на учениях в Ашулуке успешно отработаны
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне Ашулук.
В субботу на аэродром Мачулищи под Минском прибыли участники оперативно-тактического учения, проходившего на полигоне Ашулук. Часть военнослужащих прибыла на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, остальные подразделения покинули Российскую Федерацию железнодорожным составом.
«
"Венцом учения явились боевые пуски на полигоне Российской Федерации Ашулук. Проделана огромная работа по подготовке данного мероприятия, как в теоретическом плане, так и вооружения и техники... Работали по сложным мишеням. Все мишени были поражены нашими расчетами и экипажами авиации. Работали по воздушным целям. Очень успешно отработали. Работой очень доволен", - сказал он в интервью телеканалу минобороны "ВоенТВ".
Лукьянович выразил уверенность, что весь личный состав на отлично выполнил задачи. "Могу с уверенностью сказать, что граница в воздушном пространстве в надежных руках", - сказал командующий.
Двадцать третьего августа на российском полигоне Ашулук завершился очередной этап оперативно-тактического учения с соединениями и воинскими частями родов войск ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии
. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.