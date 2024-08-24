Рейтинг@Mail.ru
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 24.08.2024 (обновлено: 21:47 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/ucheniya-1968287006.html
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне - РИА Новости, 24.08.2024
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне
Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:46
2024-08-24T21:47
безопасность
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне Ашулук. В субботу на аэродром Мачулищи под Минском прибыли участники оперативно-тактического учения, проходившего на полигоне Ашулук. Часть военнослужащих прибыла на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, остальные подразделения покинули Российскую Федерацию железнодорожным составом. "Венцом учения явились боевые пуски на полигоне Российской Федерации Ашулук. Проделана огромная работа по подготовке данного мероприятия, как в теоретическом плане, так и вооружения и техники... Работали по сложным мишеням. Все мишени были поражены нашими расчетами и экипажами авиации. Работали по воздушным целям. Очень успешно отработали. Работой очень доволен", - сказал он в интервью телеканалу минобороны "ВоенТВ". Лукьянович выразил уверенность, что весь личный состав на отлично выполнил задачи. "Могу с уверенностью сказать, что граница в воздушном пространстве в надежных руках", - сказал командующий. Двадцать третьего августа на российском полигоне Ашулук завершился очередной этап оперативно-тактического учения с соединениями и воинскими частями родов войск ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.
https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967933174.html
https://ria.ru/20240821/armenija-1967549724.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия
Безопасность, Белоруссия
Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне

Командующий ВВС Белоруссии: задачи на учениях в Ашулуке успешно отработаны

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне Ашулук.
В субботу на аэродром Мачулищи под Минском прибыли участники оперативно-тактического учения, проходившего на полигоне Ашулук. Часть военнослужащих прибыла на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, остальные подразделения покинули Российскую Федерацию железнодорожным составом.
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Минске. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере
23 августа, 05:36
«
"Венцом учения явились боевые пуски на полигоне Российской Федерации Ашулук. Проделана огромная работа по подготовке данного мероприятия, как в теоретическом плане, так и вооружения и техники... Работали по сложным мишеням. Все мишени были поражены нашими расчетами и экипажами авиации. Работали по воздушным целям. Очень успешно отработали. Работой очень доволен", - сказал он в интервью телеканалу минобороны "ВоенТВ".
Лукьянович выразил уверенность, что весь личный состав на отлично выполнил задачи. "Могу с уверенностью сказать, что граница в воздушном пространстве в надежных руках", - сказал командующий.
Двадцать третьего августа на российском полигоне Ашулук завершился очередной этап оперативно-тактического учения с соединениями и воинскими частями родов войск ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.
Ереван - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Ереване посольство Белоруссии забросали яйцами и картошкой
21 августа, 14:02
 
БезопасностьБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала