https://ria.ru/20240824/tsentr-1968225210.html

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 24.08.2024

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ, противник потерял свыше 580... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T13:12

2024-08-24T13:12

2024-08-24T13:29

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россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ, противник потерял свыше 580 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, силы "Центра" отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили более 580 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100 мм пушки "Рапира", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240824/vsu-1968226298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность