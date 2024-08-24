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Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 24.08.2024
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ, противник потерял свыше 580... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:12
2024-08-24T13:12
2024-08-24T13:29
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ, противник потерял свыше 580 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, силы "Центра" отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили более 580 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100 мм пушки "Рапира", - уточнили в МО РФ.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
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Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение
ВСУ за сутки потеряли до 580 человек в зоне ответственности группировки "Центр"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак ВСУ, противник потерял свыше 580 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, силы "Центра" отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили более 580 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США
, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100 мм пушки "Рапира", - уточнили в МО РФ.