https://ria.ru/20240824/tramp-1968187024.html

Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди

Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди - РИА Новости, 24.08.2024

Трамп пообещал рассекретить документы по убийству Кеннеди

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае избрания на высшую должность в стране учредит президентскую комиссию по... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T02:55

2024-08-24T02:55

2024-08-24T03:26

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НЬЮ-ЙОРК, 24 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в случае избрания на высшую должность в стране учредит президентскую комиссию по расследованию покушений, которая в том числе опубликует оставшиеся документы по делу об убийстве экс-президента Джона Кеннеди."И это дань уважения Бобби (Роберту Кеннеди-младшему - ред). Сегодня вечером я объявляю, что после моего избрания я создам новую независимую президентскую комиссию по расследованию покушений на убийство. И перед ними будет поставлена задача опубликовать все оставшиеся документы, относящиеся к убийству президента Джона Кеннеди", – сказал Трамп в ходе митинга в штате Аризона, кадры транслировали СМИ.Комиссия также займется расследованием покушения на самого Трампа.Экс-президент проводит митинг вместе с Кеннеди-младшим, который ранее приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Трампа.

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в мире, сша, аризона, дональд трамп, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди